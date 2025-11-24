La ex estrella de Inglaterra Paul Parker azota recuerdos futbolísticos preciados por una suma deslumbrante de 6 cifras

La EX estrella de Inglaterra y Manchester United, Paul Parker, espera ganar hasta £100.000 vendiendo sus preciados recuerdos futbolísticos.

El hombre de 61 años subastará 33 objetos el 2 de diciembre.

Los lotes incluyen su trofeo en miniatura de campeón de la Premier League 1992/93, que se espera alcance £30,000.

Fue la única vez que los jugadores obtuvieron una versión reducida de la copa del campeonato de liga en lugar de una medalla.

El lateral, que jugó 19 veces con Inglaterra, también se despide de su internacionalización con los Three Lions Italia 90 y de sus medallas de campeón de la Copa FA.

Se espera que la medalla de ganador de la Premier League de 1993-94 de Parker alcance £15,000, mientras que su medalla de ganador de la Copa FA obtenida por su paliza por 4-0 al Chelsea en el estadio de Wembley se estima en £18,000.

Se consolidó en la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA de 1990, donde Inglaterra alcanzó las semifinales antes de perder ante Alemania Occidental en la tanda de penales.

Su gorra de Inglaterra en Italia 90 se venderá por £6,000, mientras que su medalla de bronce por el tercer y cuarto lugar se espera que gane £12,000.

Su medalla de ganador de la Copa de la Liga 1991/92 tiene un precio de £ 3.500 y su placa Charity Shield de 1993 podría alcanzar £ 1.500.

Parker conservó todos sus partidos internacionales con Inglaterra, que tienen estimaciones desde £ 1,000 en adelante, así como su espada en miniatura del premio al jugador del año QPR 1987-88.

Parker pasó cuatro años en QPR antes de mudarse al Manchester United en 1991, disputando 105 partidos con ellos en cinco años antes de su partida en 1996.

Luego pasó breves temporadas en Chelsea, Derby County y Sheffield United antes de colgar las botas.

Un portavoz de la casa de subastas Budds en Wellingborough, Northants, dijo: “La razón principal de la venta es que es bastante amigable con Viv Anderson y algunos de los otros jugadores que han vendido sus colecciones.

“Con el mercado tan fuerte para los recuerdos del Manchester United en este momento, quiere maximizar su valor y donar las ganancias a su familia”.