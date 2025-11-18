La ex estrella de la Premier League, de 29 años, ‘hace pública su impresionante novia influyente en un partido de la NFL’

Una EX estrella de la Premier League ha estado disfrutando de un tiempo libre al hacer pública su impresionante novia influencer.

Marco Asensio, de 29 años, que estuvo cedido en el Aston Villa, parecía enamorado mientras compartía una serie de instantáneas con su compañera Lavinia León en su perfil de Instagram.

La ex estrella del Real Madrid, que se mudó a los gigantes de LaLiga desde Mallorca, estuvo de regreso en el Bernabéu como parte de una escapada española mientras el dúo participaba en algo de acción de la NFL.

Los Washington Commanders y los Miami Dolphins se enfrentaron en la icónica casa de Los Blancos frente a una gran multitud y los Dolphins ganaron 16-13.

Asensio compartió un breve vídeo de él y su impresionante compañera Lavina caminando junto al campo y subió varias fotografías.

En una parecía estar conversando con Zinedine Zidane y otras instantáneas lo mostraban posando en el suelo y antes de ir al partido.

Asensio publicó en las redes sociales después de su día en su antiguo lugar y simplemente publicó: “Día de la NFL” junto con sus cargas.

Lavina no tardó en responder con tres corazones rojos de amor.

A principios de este verano, la publicación española Hola compartió varias imágenes del dúo disfrutando de un día en el mar mientras tomaban el sol en un yate.

El dúo parecía relajado mientras tomaban el sol antes de darse un chapuzón en el agua y las imágenes se aclaraban mostrándolos disfrutando de la compañía del otro mientras saltaban al agua de la mano.

Asensio, que se unió al PSG francés después de dejar el Real Madrid, se mudó permanentemente a Turquía en verano.

Se unió al Fenerbahce con un contrato de tres años con opción a 12 meses más.

Ha marcado cuatro goles en liga en ocho partidos de Super Lig hasta la fecha.