La ex estrella de Middlesbrough y Newcastle muere tras una enfermedad mientras el club ‘profundamente entristecido’ rinde homenaje

El EX Middlesbrough y Newcastle Stuart Boam falleció a los 77 años.

El icónico defensor falleció luego de una batalla contra una enfermedad.

Boam se convirtió en un favorito de los fanáticos en Boro durante los años 70, jugando casi 400 veces mientras capitaneaba el equipo.

También protagonizó Newcastle y Mansfield, que luego dirigió.

El Middlesbrough rindió homenaje a Boam con un sentido comunicado en las redes sociales.

Decía: “El club está profundamente entristecido al escuchar el fallecimiento de nuestro ex capitán Stuart Boam tras una larga enfermedad.

“Defensa central de profesión, la valiente defensa y el ritmo de trabajo de Stuart le valieron un lugar en la alineación titular desde el primer momento tras fichar por el Middlesbrough.

“Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.

Los fanáticos también presentaron sus respetos en línea, y uno de ellos dijo: “Absoluto caballero”.

Otro declaró: “RIP gran hombre”.

Uno señaló: “Muy triste noticia, era un coloso”.

Otro añadió: “Hombre gigante, QEPD”.

