La ex estrella de Middlesbrough y Newcastle muere tras una enfermedad mientras el club ‘profundamente entristecido’ rinde homenaje

Enrique Salazar
El EX Middlesbrough y Newcastle Stuart Boam falleció a los 77 años.

El icónico defensor falleció luego de una batalla contra una enfermedad.

Stuart Boam jugando en el Middlesbrough.
Muere Stuart Boam, ex estrella del Middlesbrough, a los 77 añosCrédito: Colorsport
El defensa central del Newcastle United, Stuart Boam, observa durante la victoria por 3-2 en Segunda División contra el Leicester City en 1979.
El icónico defensa también acudió al NewcastleCrédito: Getty

Boam se convirtió en un favorito de los fanáticos en Boro durante los años 70, jugando casi 400 veces mientras capitaneaba el equipo.

También protagonizó Newcastle y Mansfield, que luego dirigió.

El Middlesbrough rindió homenaje a Boam con un sentido comunicado en las redes sociales.

Decía: “El club está profundamente entristecido al escuchar el fallecimiento de nuestro ex capitán Stuart Boam tras una larga enfermedad.

Se fue demasiado pronto

“Defensa central de profesión, la valiente defensa y el ritmo de trabajo de Stuart le valieron un lugar en la alineación titular desde el primer momento tras fichar por el Middlesbrough.

“Nuestros pensamientos están con su familia y amigos”.

Los fanáticos también presentaron sus respetos en línea, y uno de ellos dijo: “Absoluto caballero”.

Otro declaró: “RIP gran hombre”.

Uno señaló: “Muy triste noticia, era un coloso”.

Otro añadió: “Hombre gigante, QEPD”.

