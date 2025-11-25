La ex estrella del Arsenal y su novia olímpica posan para una sesión de fotos atrevida después de romper con sus amantes para estar juntos

La EX estrella del Arsenal Jill Roord y su novia olímpica Pien Sanders posaron juntas para una atrevida sesión de fotos.

La pareja ha estado saliendo durante nueve meses, pero fue criticada por cómo comenzó su romance.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Ambos amantes estaban saliendo con otras personas cuando conocieron a Roord por primera vez en una relación de dos años con la as española Jana Fernández.

El as olímpico del hockey Sanders, de 27 años, sin embargo, estuvo asociado durante diez años con la estrella del hockey Thijs van Dam.

Roord y Sanders ahora han declarado su amor mutuo con una sesión de fotos íntima con la tienda Linda Meiden.

La pareja se acurrucó para tomar varias fotografías y una mostraba a Sanders sentado en el regazo de Roord.

FUERA DE LA LISH Alisha Lehmann posa en topless para una sesión de fotos apasionante mientras Internet se derrite oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Otra instantánea obscena mostró a Sanders arrodillado con solo las piernas de Roord a la vista.

Se podía ver a Roord, de 28 años, usando sus pantalones, que incluían un mensaje que decía “Amo a mi novia”.

El “amor” estaba simbolizado con un emoji de corazón rojo.

Una imagen más mostraba a los amantes compartiendo un snob mientras vestían trajes rojos a juego.

Sanders también reveló cómo los dos encontraron una chispa al enviarse mensajes.

Ella le dijo al medio: “’Sentimos una conexión a través de la pantalla.

“Me sentí mal conmigo mismo.

“Soy increíblemente leal. “Joder”, pensé: ‘No quiero sentir lo que estoy sintiendo por dentro ahora mismo’. Dormí mal por eso”.

Los dos finalmente se conocieron en persona y comenzaron a llevarse bien románticamente.

Sanders también admitió que puede ver por qué algunas personas se muestran escépticas sobre su relación.

Y añadió: “La gente respetaba mis luchas: ¿era gay?

“Para otros, era difícil ver que podía enamorarme instantáneamente de otra persona, y lo entiendo completamente.

Roord dijo: “Ambos tomamos una decisión que sorprendería a los demás, y éramos conscientes de ello.

VISTA LAVALEY Enorme erupción volcánica envía cenizas a 6 millas de altura y gas venenoso hacia las aldeas TRAIDORES CAOS Evidencia explosiva que demuestra que la estrella de Traitors NO ES el padre del bebé de Charlotte

“Pero al final tienes que vivir contigo mismo hasta los ochenta, y entonces lo más importante es que seas feliz”.

Roord ahora juega al fútbol en su tierra natal con el FC Twente, mientras que Sanders juega al hockey para Den Bosch.