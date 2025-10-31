Home Deportes La ex estrella del Chelsea, de 34 años, se abre a una...

La ex estrella del Chelsea, de 34 años, se abre a una nueva vida dirigiendo un club de pádel mientras juega en el equipo de la Liga Dos

By
Enrique Salazar
-
7
0


La EX estrella del Chelsea Fabio Borini se ha sincerado sobre su nueva vida dirigiendo un CLUB DE PADEL tras fichar por el Salford City.

El delantero italiano, de 34 años, vuelve al fútbol inglés tras pasar por los Blues, Liverpool y Sunderland.

Fabio Borini llega al Estadio de la Luz durante el partido de la Copa FA.
Fabio Borini se sincera sobre su nueva vida al frente de un club de pádelCrédito: Alamy
Fútbol - Barclays Premier League - Chelsea v Portsmouth - Stamford Bridge.
Borini anteriormente brilló en clubes como Chelsea y Liverpool.Crédito: PA: Empics Sport

Borini ha firmado con el Salford hasta final de temporada tras dejar la Sampdoria.

Y desde entonces se mudó a la antigua casa del exjefe del Manchester United, Ed Woodward.

Ahora, Borini se ha sincerado sobre su nueva vida dirigiendo un club de pádel en la zona.

El veterano es propietario de Padel 16, un recinto donde las estrellas del deporte pueden disfrutar del popular juego.

Tiempo para pensar

El as del Chelsea, de 19 años, podría cambiar de selección a pesar de sus antecedentes juveniles en Inglaterra

GALLETA

Gana un Volkswagen Tiguan R más £5000 en efectivo por solo 18p con nuestro código

Y un gran nombre que aparecerá es el portero del Manchester City y compatriota italiano Gianluigi Donnarumma.

Borini dijo al Times: “Probablemente vendrá a jugar un partido, pero es muy difícil lanzarle un globo, tan difícil como anotarle.

“Pero mi esposa ha estado en contacto con su esposa para ayudarlos, dándole algunos consejos y dónde vivir, lo cual siempre nos gustó cuando la gente lo hacía con nosotros.

“Y sabemos lo difícil que es, especialmente para alguien como Gigio, a quien conozco bastante bien.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

“Pero es tímido, aunque parezca un muchacho grande, es bastante tímido, no sabe mucho inglés.

“Es difícil volver a moverse y, obviamente, estar en el equipo de inmediato te da menos tiempo para resolver todas las demás cosas.

“Entonces mi esposa hizo todo, pero los invitaré a tomar un buen vino.

“Él sabe que puede venir a la mía y comer buena comida italiana”.



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here