La ex estrella del Chelsea, de 34 años, se abre a una nueva vida dirigiendo un club de pádel mientras juega en el equipo de la Liga Dos

La EX estrella del Chelsea Fabio Borini se ha sincerado sobre su nueva vida dirigiendo un CLUB DE PADEL tras fichar por el Salford City.

El delantero italiano, de 34 años, vuelve al fútbol inglés tras pasar por los Blues, Liverpool y Sunderland.

Borini ha firmado con el Salford hasta final de temporada tras dejar la Sampdoria.

Y desde entonces se mudó a la antigua casa del exjefe del Manchester United, Ed Woodward.

Ahora, Borini se ha sincerado sobre su nueva vida dirigiendo un club de pádel en la zona.

El veterano es propietario de Padel 16, un recinto donde las estrellas del deporte pueden disfrutar del popular juego.

Y un gran nombre que aparecerá es el portero del Manchester City y compatriota italiano Gianluigi Donnarumma.

Borini dijo al Times: “Probablemente vendrá a jugar un partido, pero es muy difícil lanzarle un globo, tan difícil como anotarle.

“Pero mi esposa ha estado en contacto con su esposa para ayudarlos, dándole algunos consejos y dónde vivir, lo cual siempre nos gustó cuando la gente lo hacía con nosotros.

“Y sabemos lo difícil que es, especialmente para alguien como Gigio, a quien conozco bastante bien.

“Pero es tímido, aunque parezca un muchacho grande, es bastante tímido, no sabe mucho inglés.

“Es difícil volver a moverse y, obviamente, estar en el equipo de inmediato te da menos tiempo para resolver todas las demás cosas.

“Entonces mi esposa hizo todo, pero los invitaré a tomar un buen vino.

“Él sabe que puede venir a la mía y comer buena comida italiana”.