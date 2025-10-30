La ex estrella del Liverpool, de 29 años, con “más potencial que Raheem Sterling” se une al club de octava división en forma gratuita

La EX estrella del Liverpool, Jordan Ibe, se ha trasladado a la octava división del fútbol inglés.

El jugador de 29 años fue anunciado el miércoles por el Sittingbourne FC, que juega al fútbol en la Isthmian South East Division.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

La ex estrella ha saltado por divisiones fuera de la liga desde que regresó de un período en Pavo en 2023.

Sittingbourne parecía enamorado de la transferencia gratuita cuando anunció su firma en un brillante comunicado del club.

El comunicado decía: “Estamos orgullosos de anunciar que se ha confiado en el Sittingbourne FC para apoyar a Jordon en su viaje para redescubrir la alegría del fútbol.

“Nuestro objetivo es simple: ver a Jordon rendir al máximo. Nada nos haría más felices que verlo sobresalir en los próximos meses y regresar al fútbol a tiempo completo, un éxito que reflejaría tanto su arduo trabajo como el compromiso del club con el desarrollo.

VUELO SUPERIOR El exjefe del campeonato que aceptó trabajo como asistente en el aeropuerto finalmente regresa al banquillo oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Ibe comenzó su carrera en las academias de Charlton Athletic y Wycombe Wanderers.

El extremo fue fichado en 2012 por Liverpool a la edad de 16 años, y muchos lo promocionaron como una estrella del primer equipo en ese momento.

El ícono del club, John Aldridge, afirmó sensacionalmente en ese momento que incluso podría superar al hombre estelar Raheem Sterling.

Dijo en 2015: “Raheem es obviamente un jugador de gran talento, pero el Liverpool tiene un reemplazo superior en Jordon Ibe.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

“He visto jugar a Jordan desde que tenía 15 años. Es un jugador fantástico y tiene mucho potencial.

“De hecho, creo que tiene tanto o más potencial que Raheem y llegará a ser un mejor jugador”.

Pero las cosas no salieron según lo planeado para la joven estrella, que jugó 58 apariciones en cuatro años en el club.

Él sería vendido a Bournemouth el verano tras los comentarios de Aldridge, por una tarifa récord de £15 millones.

Pero después de 92 apariciones en la costa sur entre entonces y 2020, Ibe no logró impresionar y dejó la Premier League para unirse al Derby County.

Ahora se encuentra en un nuevo capítulo después de luchar por mantener un papel en varios equipos que no pertenecen a la liga, a pesar de estar todavía en lo que deberían haber sido sus mejores años como jugador.

La declaración de Sittingbourne continúa: “Nos sentimos verdaderamente honrados de que un jugador del calibre de Jordon, un ex talento de la Premier League, se una al Sittingbourne FC.

“En su corto tiempo aquí, Jordon ya ha demostrado que su calidad y habilidad siguen siendo tan fuertes como siempre.

“Ahora depende de todos nosotros aceptarlo y aprovechar al máximo este emocionante capítulo, tanto para Jordan como para el club”.