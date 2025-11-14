La exigencia de la Liga Nacional de tres plazas de ascenso está muy retrasada

TODOS los partidos de la Liga Nacional de mañana, desde Boreham Wood hasta Braintree, desde Yeovil Town hasta la ciudad de York, comenzarán tarde.

Antes de que alguien revise su reloj, es parte de un esfuerzo para alinear a la élite fuera de la liga con el resto de la pirámide del fútbol.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

El horario de inicio de las 3:03 p.m. del Día de Acción 3UP de la Liga Nacional resaltará la creciente demanda de tres lugares de ascenso a la EFL.

Francamente, hace mucho que debería haberse hecho.

Me parece increíble que la Liga de Fútbol opere un sistema de tres mientras que la Liga Nacional aún no lo hace.

¿Dónde está la justicia en eso?

CRIS CRUZADO Surgen nuevas imágenes del polémico codazo de Cristiano Ronaldo a la estrella irlandesa Ultranegro Gane un Volvo 2025 más £ 2000 en efectivo o £ 30 000 en efectivo por solo 13 peniques con nuestro código

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información ¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación! Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres. La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre. Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 brutales asaltos en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda fue un contendiente a la Pelea del Año. Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera. MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN INFORMACIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS VIDEO *Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

El fútbol debería ser una meritocracia. ¿Cómo puede alguien a quien le importa la integridad del juego argumentar en contra de la paridad?

No olvidemos un hecho importante: la EFL no proporciona ningún apoyo financiero a la Liga Nacional.

Mientras que la Premier League distribuye fondos hacia abajo, incluida la Liga Nacional, la EFL no adopta el mismo enfoque.

Si la Premier League puede apoyar al nivel inferior, seguramente la EFL debería reconocer su propia responsabilidad de la misma manera.

ESPECIAL DE CASINO: LOS MEJORES BONOS DE CASINO DESDE DEPÓSITOS DE £ 10

Los números por sí solos cuentan la historia.

Los 72 clubes de la Liga Nacional respaldan el plan 3UP y el 93 por ciento de los seguidores encuestados están de acuerdo con él.

Ni siquiera Kim Jong Un de Corea del Norte obtiene ese tipo de cifras.

Basta con echar un vistazo a la forma en que se decide el ascenso en la Liga Nacional.

Casi se necesita un doctorado en matemáticas puras para resolver esto. Lo primero es que los campeones son recompensados ​​con un ascenso inmediato.

El segundo y tercero pasan a una semifinal en sus estadios, mientras que los clubes que terminan cuarto y quinto disfrutan de la ventaja de jugar en casa en una ronda de clasificación contra los que terminaron sexto y séptimo.

Los ganadores del cuarto vs séptimo y del quinto vs sexto jugarán semifinales fuera de casa contra los equipos que terminaron segundo y tercero en la temporada regular.

Quien gane pasará a la final de Wembley y el premio será una plaza en la EFL.

Me duele la cabeza sólo de pensarlo.

Y eso es incluso antes de que lleguemos a la injusticia que crea.

Barnet salió campeón la temporada pasada. Pero Oldham ascendió a pesar de terminar quinto, 23 puntos detrás de York en segundo lugar.

No hace falta ser matemático para sentir el desequilibrio.

Hace dos años, Notts County terminó la temporada con 107 puntos, perdiendo sólo tres juegos en toda la temporada, pero aun así estuvo a punto de perder el ascenso.

Los Magpies sólo lograron llegar a casa en la final de ascenso en Wembley mediante la tanda de penaltis.

El sistema es tan defectuoso que incluso su oponente en Wembley, Paul Cook, de Chesterfield, calificó de “vergüenza deportiva” que el County tuviera que competir en una final de ascenso. Estoy de acuerdo.

Si una de las mejores temporadas en la historia de la Liga Nacional aún dejó a un equipo al borde del fracaso, ¿cómo puede alguien argumentar que el sistema funciona?

El apoyo al cambio está creciendo. El jefe de Carlisle, Mark Hughes, está a favor.

Y Neil Warnock, quien se inició como directivo en Scarborough, fuera de la liga, es un gran admirador.

Warnock dijo: “El sentido común debería entrar en vigor ahora para permitir que más personas obtengan ascensos”.

El locutor Jeff Stelling, partidario de toda la vida de Hartlepool y embajador de 3UP, dice que el retraso de tres minutos es la manera perfecta de resaltar la espera de 23 años por la igualdad con la EFL.

El fútbol se nutre de la competencia, pero la competencia sólo funciona cuando las reglas son equitativas.

Los play-offs, introducidos en 1987, siguen siendo una de las mejores innovaciones que ha visto el juego.

Pero tener un sistema para la cima de la pirámide y otro para el nivel directamente debajo de ella no funciona.

GIRO DE FEUD TURBOSO El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico HORROR DE CHOCOLATE Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Es inconsistente, ilógico e injusto. Es hora de modernizar y hacer que el sistema sea igual para todos los que luchan por ascender en las ligas.

El retraso de tres minutos de mañana es un pequeño pero poderoso recordatorio: las ligas inferiores del fútbol también merecen igualdad de condiciones.