La firma de Josh Naylor por parte de los Marineros es oficial. Aquí están los detalles.

Los Marineros completaron una de sus firmas de agentes libres más grandes en la historia de la franquicia el lunes por la tarde, anunciando un acuerdo de cinco años para Josh Naylor para mantener al popular primera base en Seattle hasta 2030.

El acuerdo tiene un valor de 92,5 millones de dólares, dijeron fuentes a The Seattle Times, e incluye una cláusula completa de no intercambio y un bono por firmar de 6,5 millones de dólares.

“Asegurar que Josh siga siendo un Marinero a largo plazo era una prioridad para nosotros”, dijo Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol, en un comunicado. “La inteligencia, intensidad, dureza y competitividad de Josh se manifiestan todos los días. Es simplemente un ganador”.

Adquirido en un intercambio en julio con Arizona, Naylor pronto se ganó el cariño de los fanáticos de los Marineros y fue una figura clave en la marcha de Seattle hacia la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Toronto.

“Voy a ser Marinero otra vez y no podría estar más emocionado”, dijo Naylor en un comunicado. “Desde el momento en que llegué, todos en la organización me dieron la bienvenida y me ayudaron. Los jugadores me trajeron y les encantó mi juego de inmediato, y los fanáticos fueron increíbles. Seattle tiene la mejor base de fanáticos en el béisbol. Son electrizantes y nos apoyan de principio a fin, y no podría estar más agradecido por eso. No puedo esperar a seguir jugando con estos muchachos y darle un campeonato a la ciudad”.

El acuerdo por Naylor, tanto en años como en compromiso salarial, es el mayor que los Marineros han otorgado a un bateador agente libre desde que firmaron a Robinson Canó con un contrato de 10 años y $240 millones en diciembre de 2013.

En lo que debería ser el mejor momento de su carrera, Naylor tiene 28 años (no cumplirá 29 hasta el 22 de junio) y viene de su mejor temporada, registrando un bWAR de 3.1 combinado entre los Diamondbacks y los Marineros en 2025.

En 147 juegos bateó .295 con 29 dobles, 20 jonrones, 92 carreras impulsadas, 30 bases robadas y un OPS de .816.

El primera base zurdo apareció en 54 juegos con los Marineros después del canje de julio, bateando .299 con nueve jonrones, 33 carreras impulsadas y 19 bases robadas (en 19 intentos) con un porcentaje de embase de .341, slugging de .490 para un OPS de .831 y un OPS+ de 138, bueno para un bWAR de 2.2 en Seattle.

En 12 juegos de playoffs en octubre, bateó .340 (16 de 47) con tres jonrones y OPS de .967.

“Desde su primer día como Marinero, Josh ha encajado perfectamente en el campo, en la casa club y en nuestra comunidad”, dijo el gerente general de los Marineros, Justin Hollander, en un comunicado. “Estamos encantados de que esté con nosotros durante las próximas cinco temporadas”.