La futbolista femenina de la Universidad de Washington Mia Hamant sucumbe meses después del diagnóstico de cáncer

Mia Hamant, la jugadora de fútbol de Washington a la que le habían diagnosticado cáncer de riñón, murió el jueves después de un sufrimiento de meses con la enfermedad, anunció el departamento de atletismo de la Universidad de Washington. Ella tenía 21 años.

“Mia fue el corazón de nuestro programa: alguien que animó a todos los que la rodeaban con su alegría, coraje y amabilidad”, dijo Nicole Van Dyke, entrenadora de fútbol femenino de la Universidad de Washington, en un comunicado de prensa. “Incluso en los momentos más difíciles, mostró un espíritu inquebrantable que inspiraba a sus compañeros y entrenadores todos los días”.

Hamant emergió como una de las mejores porteras del Big Ten durante su temporada junior en 2024, guiando a los Huskies a las semifinales del torneo de conferencia al hacer tres salvamentos durante la tanda de penaltis de la UW contra Iowa durante los cuartos de final.

Pero en abril, a Hamant le diagnosticaron cáncer de riñón con deficiencia de SMARCB1 en etapa 4, una forma ultrarara de la enfermedad. Inmediatamente comenzó un tratamiento de quimioterapia y se alejó de los Huskies, aunque asistió a todos los partidos en casa durante lo que se suponía que sería su última temporada.

“La Universidad de Washington lamenta la desgarradora pérdida de Mia Hamant”, dijo el director deportivo Pat Chun en un comunicado de prensa, “cuya fuerza, amabilidad y espíritu conmovieron a todos los que la rodeaban. Mia encarna todo lo que esperamos en un estudiante-atleta Husky: perseverancia, gracia y un compromiso inquebrantable con sus compañeros de equipo y la comunidad. Su notable coraje a través de la adversidad y el legado que deja inspirarán para siempre a la familia de la Universidad de Washington”.

Hamant fue una inspiración para sus compañeros de equipo, quienes ganaron el campeonato de la temporada regular Big Ten de 2025, el primer campeonato de conferencia de Washington desde 2000, mientras lucían cintas naranjas en el cabello y en las camisetas para Hamant. Fue seleccionada como galardonada con el premio a la deportividad de Washington 2025 por los Diez Grandes durante sus premios de fin de temporada el martes.

Washington, primer favorito, derrotó a Wisconsin 2-1 el jueves por la tarde durante las semifinales del torneo de conferencia en Energizer Park en St. Louis para ganarse un lugar en el juego de campeonato Big Ten. UW se enfrentará a Michigan State a las 11 am el domingo.

“Mia nos hizo a todos mejores personas”, dijo Van Dyke. “Su impacto se sentirá en este programa y en todas nuestras vidas para siempre”.