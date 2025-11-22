La ‘futbolista más sexy del mundo’ Alisha Lehmann posa en topless para una sesión de fotos apasionante que provoca una crisis en Internet

ALISHA LEHMANN todavía está buscando su primer gol en la Serie A desde que se unió a Como en el verano, pero aún así llamó la atención de sus fanáticos después de una sesión de fotos apasionante.

El extremo suizo ha tenido que afrontar una dura fase fuera de los terrenos de juego.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Esto se debe a que Lehmann reveló a principios de esta semana que su casa había sido robada y compartió un video que muestra su dormitorio saqueado.

Pero el ex favorito del West Ham y Aston Villa ha provocado un colapso en Internet después de posar en topless en una sesión de fotos con el fotógrafo de moda Paolo Steve.

Lehmann publicó cuatro fotos en Instagram que la mostraban usando solo un par de jeans.

Y sus admiradores no perdieron el tiempo inundando la sección de comentarios.

LEER MÁS SOBRE ALISHA LEHMANN

Uno decía: “El futbolista más sexy del mundo”.

Otro añadió: “Guau, guau y guau”.

Un seguidor señaló: “Un ángel”.

Un fan comentó: “Eres simplemente perfecta”.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Después de solo una temporada con la Juventus italiana, Lehmann completó su traslado a Como en agosto.

Ha disputado cinco partidos en la Serie A en lo que va de temporada, pero aún no ha encontrado el fondo de la red ni ha dado una asistencia.

Lehmann, de 26 años, llegó a los titulares después de romper con el excentrocampista del Aston Villa Douglas Luiz a principios de este año.

El brasileño también dejó la Juventus durante el mercado de fichajes de verano y se unió al Nottingham Forest.

Paolo Steve es un fotógrafo de moda de Barcelona que lleva más de diez años trabajando en la industria. Conocido por su lenguaje visual limpio y su fuerte sentido del estilo, Paolo colabora frecuentemente con la estrella del fútbol suizo Alisha Lehmann. Las dos jóvenes estrellas en ascenso comparten una gran conexión creativa y realmente disfrutan fotografiarse juntas, algo que es evidente en las nuevas fotos compartidas recientemente en el Instagram de Alisha.