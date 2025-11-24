La gran victoria de los UW Huskies sobre UCLA prepara el enfrentamiento en Oregon

Nada como victorias consecutivas contra los Diez Grandes también para preparar el escenario para el enfrentamiento de la temporada regular de Washington contra su rival Oregon el próximo sábado a las 12:30 pm en el Husky Stadium.

La goleada de los Huskies por 48-14 sobre UCLA el sábado por la noche en el Rose Bowl se parecía a la goleada de 49-13 contra Purdue la semana pasada.

Sin varios de sus mejores jugadores, Washington logró una cómoda victoria para mejorar a 8-3 en general y 5-3 en el Big Ten.

Aquí tres impresiones.

Williams es un espectáculo unipersonal

Acercándose al final de su segunda temporada y después de la 13th Para empezar, Demond Williams Jr. está presentando un fuerte argumento final de que es uno de los mejores mariscales de campo del Big Ten.

Es una afirmación audaz considerando que Fernando Mendoza de Indiana es uno de los mejores prospectos del draft de la NFL y favorito para el Trofeo Heisman junto con Julian Sayin de Ohio State.

Y Jayden Maiava de la USC lidera el Big Ten con 3,174 yardas aéreas.

Pero en una noche en la que falló varios tiros campo abajo, Williams aún así tuvo una actuación magistral al conectar 17 de 26 pases para 213 yardas, incluidos dos touchdowns y una intercepción.

Luchó por lograr primeros intentos cuando estaba presionado y dos carreras diseñadas produjeron un par de touchdowns deslumbrantes, una carrera de 25 yardas y una carrera de 11 yardas. Terminó con 56 yardas en seis acarreos.

Al ingresar a los juegos del sábado, Williams ocupaba el puesto 14th a nivel nacional entre los jugadores de la División I con un promedio de 302 yardas de uso múltiple.

¿Recuerdan al comienzo de la temporada cuando muchos creían que los Huskies estaban liderados por los Tres Grandes, incluidos Williams, el receptor Denzel Boston y el corredor Jonah Coleman?

Con Boston y Coleman marginados o obstaculizados durante las últimas dos semanas, quedó claro que Williams es el punto focal de la ofensiva de UW.

Casi otra blanqueada

El coordinador defensivo Ryan Walters podría haber sido la mejor adquisición de temporada baja para Washington, considerando la mejora en puntos y yardas permitidas.

Los Huskies ocupan el sexto lugar en los diez grandes puntos (18,9) y yardas permitidas (302,4). El año pasado, cedieron 23,8 puntos por partido (11th) y 328,4 yardas (9th).

Washington no ha permitido 25 puntos en un juego esta temporada y estaba listo para una blanqueada hasta que UCLA anotó un par de touchdowns en la segunda mitad.

Los Huskies limitaron a los Bruins a 207 yardas, incluidas 57 por tierra. Washington noqueó en el tercer cuarto al quarterback de UCLA Nico Iamaleava, quien fue evaluado por una conmoción cerebral tras un gran golpe. Terminó con 69 yardas en 16 de 26 pases.

El profundo Alex McLaughlin, el esquinero Ephesians Prysock, el borde Zach Durfee y el apoyador Xe’ree Alexander encabezaron una defensa que forzó tres balones sueltos y recuperó dos, mientras contabilizaba una captura, cinco golpes al mariscal de campo y deshacía seis pases.

Lamentando la pérdida ante Wisconsin

Bien, entonces tal vez los Huskies no iban a derrotar al No. 1 Ohio State y vencer al No. 18 Michigan en la Casa Grande probablemente era descabellado.

¿Pero perder 13-10 contra Wisconsin el mes pasado?

Esa derrota aún duele y resultará aún más costosa si Washington logra la sorpresa y derroca al número 7, Oregon.

Imagínese si Washington se hubiera ocupado de los negocios contra un desafortunado equipo de Badgers que había perdido seis partidos seguidos antes del juego de la Universidad de Washington y se encuentra cerca del final del Big Ten con un récord de liga de 2-6 y 4-7 en general.

Cuando perdieron ante los Badgers, los Huskies ocupaban el puesto 23 en la clasificación de los playoffs de fútbol universitario y todavía albergaban esperanzas de conseguir un lugar en los playoffs de 12 equipos.

Una victoria contra Wisconsin le habría dado a Washington una racha de cuatro victorias consecutivas antes de enfrentarse a Oregon (10-1, 7-1), que ha ganado cinco seguidos.

En retrospectiva, los Huskies fueron eliminados del juego de campeonato del Big Ten después de la derrota del mes pasado ante Michigan, pero un equipo de Washington con dos derrotas podría haber terminado tercero en la conferencia y habría sido un fuerte candidato a considerar por el comité de la CFP.

Ahora los Huskies, que no son favoritos por 11,5 puntos contra Oregon, buscan arruinar las esperanzas de los Ducks en los playoffs.