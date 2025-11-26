La ‘hermosa’ María Sharapova dijo ‘por favor, regresa’ mientras la ex campeona de Wimbledon invita a los fanáticos a ver un video de entrenamiento

La leyenda del TENIS Maria Sharapova les ha dado a sus fanáticos un vistazo de su intensa rutina de ejercicios.

Es posible que el ícono ruso se haya retirado en 2020, pero está entrenando como si estuviera lista para enfrentarse al corte en cualquier momento.

La mujer de 38 años se filmó en el gimnasio haciendo sentadillas con pistola, estocadas y ejercicios básicos.

Subió los clips a su cuenta de Instagram, donde cuenta con 4,7 MILLONES de seguidores, donde el vídeo ya ha acumulado 350.000 visitas desde que se publicó el martes.

Ella subtituló la publicación: “Después de perderme un par de semanas de entrenamiento de fuerza, puedo confirmar que no es como andar en bicicleta”.

Sus fanáticos acudieron a los comentarios para mostrar su agradecimiento por la icónica atleta, y algunos le pidieron que regresara a las pantallas de los fanáticos del tenis.

Un fan comentó: “Masha, por favor vuelve, te extrañamos mucho”.

Otro fan dijo efusivamente: “Masha es y será por siempre. la reina del tenis”.

Mientras que un tercer fan agregó: “Haces que parezca fácil”.

Y un cuarto comentarista dijo simplemente: “Eres hermosa”.

Sharapova es una de las tenistas más exitosas de la historia.

Con su victoria en el Abierto de Francia en 2012, completó el Grand Slam de su carrera, habiendo registrado victorias en Wimbledon, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia entre 2004 y 2008.

Fue incluida en el Salón de la Fama del tenis en agosto por su rival Serena Williams.

Desde que se jubiló, se ha adentrado en el mundo de la negocio en una industria sorprendente, lanzando una línea de muebles junto a Rove Concepts.

Pero no ha abandonado completamente el mundo del deporte y recientemente disfrutó de una comida y una bebida con estrellas como Aryna Sabalenka y David Beckham.