La leyenda de la WWE Trish Stratus afirma que le quitaron brutalmente el cinturón después de negarse a besarse

La leyenda de la WWE Trish Stratus dice que la compañía la castigó después de negarse a participar en una escena de besos.

El luchador canadiense, que fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en 2013, habló sobre ello recientemente en el podcast Pod Meets World.

Ella reveló cómo una vez rechazó un discurso que sentía que estaba fuera de su carácter.

Stratus, que sigue sorprendiendo a sus fanáticos a sus 49 años, dijo que los jefes querían que ella besara a otra mujer como parte de un ángulo de la WWE, pero ella se negó rotundamente.

Ella dijo: “Hubo una vez que dije rotundamente ‘no’. Se trataba de besar a otra chica. Y pensé, ‘Hmm, no lo entiendo. ¿Por qué… no? Simplemente, no.’

“Pensé: ‘No creo que mi personaje hiciera eso, ni yo mismo’. Así que sí, no hice eso. Pero luego me quitaron el cinturón de inmediato. Fue una locura”.

La miembro del Salón de la Fama Stratus ganó ocho cinturones en su carrera: siete Campeonatos Femeninos de la WWE y un Campeonato Hardcore de la WWE.

Si bien no entró en demasiados detalles específicos sobre otras situaciones, dio una idea de lo que sucedería cuando una solicitud de acción de la WWE fuera seguida por un rechazo.

Quedó claro que esta respuesta siempre sería algún tipo de castigo.

Sin embargo, afirma que siempre se mantuvo firme en sus decisiones.

Stratus agregó: “Hubo algunos escenarios locos.

“Hay tanta gente detrás del escenario, están todos estos productores, escritores. Y en cierto modo pensé: ‘¿Esto está sucediendo porque… seguro que es así?’ Y yo dije: ‘Está bien, guau’.

“Bueno, está bien. Sigo manteniendo mi decisión”.

Su carácter diplomático, sin embargo, se forjó al ofrecer una alternativa cuando ella dijo que no.

Stratus reveló: “Entendí que si decías que no, era como decir ‘No, pero…’ Entonces yo decía: ‘No voy a hacer eso, pero ¿qué tal si nosotros…?’

“Quería asegurarme de que ‘puedo lograrlo, pero hagámoslo de esta manera’.

“Así que me salí con la mía en muchas cosas. Si no quería hacerlo, dije ‘no’ y me salí con la mía con mi sugerencia o forma alternativa de abordar el mismo tipo de resultado”.