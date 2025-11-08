La leyenda de las MMA, Alistair Overeem, perdió casi DOS PIEDRAS y solucionó sus lesiones con un cambio drástico en la dieta y ayunos brutales de CINCO DÍAS

El gran Alistair Overeem de MMA perdió casi DOS PIEDRAS y arregló su cuerpo golpeado ayunando dramáticamente y dándole KO a la carne.
Overeem, que comenzó su carrera en kickboxing a los 17 años, participó en casi 100 peleas en todas las disciplinas.
El holandés ganó títulos tanto en MMA como en kickboxing antes de finalmente poner fin a su legendaria carrera en 2023, un año después de su última pelea.
Su cuerpo no podía aguantar más y Overeem buscó frenéticamente soluciones para reparar su cuerpo cada vez más maltratado.
Pero cuando todo lo demás falló, Overeem se volvió vegano y, para su sorpresa, se sintió completamente nuevo.
Le dijo a SunSport: “Un año antes de esa pelea me lastimé la espalda baja.
“Hubo muchos baños de hielo y mucha fisioterapia, pero después de la pelea todo volvió a aparecer.
“Fue una lesión muy desagradable, después de mi última pelea intenté volver a un campo de pelea pero mi cuerpo simplemente ya no quería hacerlo.
“Como último recurso recurrí al veganismo, así que no más proteína animal y algo bueno pasó, lo intenté durante un año y medio y mi cuerpo sanó y la masa muscular desapareció.
“Eso sí me sacó de la pelea, después de eso no hubo ganas de volver a pelear pero sí me curó”.
Overeem, que ahora tiene 45 años, perdió más de 10 kg después de hacerse vegano, pero admite haberlos recuperado después de casarse con su esposa Sophie en mayo.
El ex peso pesado de UFC, aunque ya no pelea, se mantiene en forma con brutales baños de hielo y agotadores períodos de ayuno.
Él dijo: “Me casé en mayo pasado, ¡luego volví a tener sobrepeso! Estoy experimentando mucho, por eso soy conocido.
“Experimento cosas, pero lo que hago ahora es ayunar regularmente. Hay muchos beneficios, he hecho cinco días de ayuno seco y tres días. Es increíble”.
Overeem habla alegremente desde el margen, negándose incluso a considerar un movimiento de mucho dinero hacia el boxeo como otras estrellas de MMA antes que él.
Dijo en Brave 100 en Bahrein: “Ya no tengo estrés. Pelear es estrés”.
“Los preparativos, los campos de entrenamiento son estresantes, competir y pelear es un estrés extremo.
“Ha sido un viaje maravilloso y magnífico, he visto mundo. Pero ahora es el momento de alejarme de eso. Ahí es donde he estado los últimos tres años.
“La transición para dejar de luchar es más fácil de decir que de hacer; luchar fue fantástico para mí, pero ahora he tenido mi parte de batallas. Es hora de ayudar a otros a ganar sus batallas”.