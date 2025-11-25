La leyenda del cricket de Inglaterra Robin Smith, de 62 años, estuvo a pocos minutos de acabar con la vida después de beber una botella de vodka al día.

La leyenda del cricket de INGLATERRA, Robin Smith, ha revelado que estuvo a pocos minutos de terminar con su vida después de luchar contra la bebida.

El bateador retirado formó parte del equipo de Inglaterra que terminó subcampeón en la Copa Mundial de Cricket de 1992.

Smith, de 62 años, jugó en todos los formatos para Inglaterra y participó en 62 partidos de prueba antes de terminar su carrera internacional en 1996.

Durante sus mejores años, era temido con el bate en la mano y su poderosa habilidad para cortar.

Pero ha revelado que su salud mental comenzó a deteriorarse hacia el final de su carrera en Inglaterra cuando lo expulsaron del equipo.

Esto fue a pesar de seguir contando con un promedio de 45 en sus últimos 13 partidos de prueba.

Le dijo al Daily Mail: “Si voy a ser realmente honesto, sí (entonces se deterioró).

“Ya sabes, simplemente ver a muchachos, a quienes amaba, tomar mi lugar, John Crawley, Mark Ramprakash o Hicky (Graeme Hick).

“Estos muchachos tenían un promedio de 28, 29, 30”.

El desaire comenzó a pasarle factura a Smith cuando comenzó a beber regularmente una botella entera de vodka.

El consumo excesivo de alcohol duró más de una década y casi provocó la muerte de Smith.

Como resultado, terminó pasando siete meses en el hospital luchando contra la cirrosis hepática.

Dijo: “Los médicos llamaron a mi hermano Chris y a mi hijo Harrison y les dijeron que tenía un cinco por ciento de posibilidades de salir.

“Por eso es sorprendente que esté aquí hablando con ustedes.

“Beber una botella de vodka al día durante 12 años obviamente no le hizo mucho bien al hígado.

“Pero seguí una dieta estricta y tengo que tener mucho cuidado”.

Smith apareció en tres series diferentes de Ashes entre 1989 y 1993, pero nunca probó la victoria.

Esto no fue por falta de esfuerzo de su parte, ya que totalizó 1.074 carreras con un promedio de 40.

También marcó siglos memorables en Old Trafford y Trent Bridge.