William, fanático de FOOTY, recibió lecciones de gestión en tiempos difíciles con el exjefe Neil Warnock.

El ex entrenador de fútbol dirigió 16 clubes diferentes en una carrera de 42 años y conoció al Príncipe de Gales, de 43 años, en el Mousehole AFC, en Cornualles.

Neil publicó la foto de él y del famoso miembro de la realeza con la divertida leyenda: “Siempre estoy feliz de complacerte cuando un fan quiere una selfie”.

William, fanático del Villa, había ayudado a allanar el camino para un equipo de fútbol local varado arreglando sus baches.

Durante años, el club se ha quejado de su carril estrecho y plagado de baches, que ha provocado congestión y daños a los coches.

Un consorcio de empresas locales reparó la carretera después de que Wills se enteró de los baches.

Simon Taylor, líder de proyecto de Mousehole AFC, dijo: “En una semana, estaba en una reunión de Teams con Martin Riley, quien había sido invitado por Su Alteza Real para ver qué se podía hacer para ayudar a arreglar la carretera existente.

“Dos semanas más tarde, Martin visitó el club. Después de experimentar la pista por sí mismo, rápidamente se dio cuenta de que una reparación completa no era viable.

“Una vez obtenido el permiso de construcción para un punto de acceso alternativo, nos centramos en la posibilidad de construir una nueva carretera.

“Después de innumerables reuniones, tanto presenciales como virtuales, hemos reunido un increíble consorcio de empresas locales y nacionales que han comprometido su tiempo, recursos y experiencia para hacer realidad este sueño”.

La construcción se está llevando a cabo sin coste alguno para el club gracias a las donaciones de una serie de empresas, entre ellas empresas privadas como Tarmac.

El Príncipe de Gales y el residente local Warnock, de 76 años, también se unieron a los futbolistas en el campo después de la inauguración de la nueva carretera.

El mes pasado, el icónico entrenador Warnock se ofreció con humor a dirigir al Manchester United GRATIS después de burlarse de Ruben Amorim.

El técnico portugués estaba bajo una presión cada vez mayor Old Trafford Después de un mal comienzo de temporada.

Los Red Devils habían caído al puesto 14 en la tabla de la Premier League con solo dos victorias de seis partidos de liga.

Esa mala forma había generado dudas sobre el ex entrenador del Sporting de Lisboa, con varios nombres sugeridos como reemplazos.

Sin embargo, Warnock había arrojado su sombrero al ring en broma.