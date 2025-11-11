La lucha del Liverpool por defender su corona a pesar del derroche de £ 440 millones no debería ser una sorpresa

CUANDO el Liverpool gastó 440 millones de libras en nuevos fichajes, después de haber ganado el título por diez puntos claros, muchos se prepararon para un período de dominio.

Se habló de que los hombres de Arne Slot aplastarían a sus rivales. De romper el récord de transferencias británico dos veces y luego construir un bastión de invencibilidad al estilo Shankly.

Y cuando abrieron su defensa del título con cinco victorias consecutivas, otro triunfo arrollador de la Premier League parecía estar en juego.

Sin embargo, los Rojos han sufrido cinco derrotas en seis partidos de liga desde entonces y se han hundido en la mitad de la tabla.

Y realmente no deberíamos sorprendernos tanto. Porque todo ese discurso se había producido sin considerar una verdad evidente: defender la corona de la Premier League es mucho más difícil que ganarla en primer lugar.

Y a menos que seas el Manchester City de Pep Guardiola, entonces es probable que a la coronación de campeón de Inglaterra le siga una crisis todopoderosa.

Los Rojos de 2020 de Jurgen Klopp sufrieron seis derrotas consecutivas en casa y ni siquiera estuvieron cerca de retener su título.

Antonio Conte lo ganó con el Chelsea en 2017, pero se peleó espectacularmente con su delantero estrella Diego Costa y tuvo una larga serie de rabietas por la aparente falta de ambición de Roman Abramovich.

Los ‘bleus’ no lograron clasificarse para la Liga de Campeones y el italiano fue despedido.

El milagro de Claudio Ranieri en Leicester en 2016 no duró mucho, ya que fue despedido en febrero siguiente con los Foxes a un punto de los puestos de descenso.

Y el año anterior, el Chelsea de José Mourinho implosionó de manera espectacular: apenas un punto por encima de los tres últimos cuando cayó el hacha tras la derrota en Leicester.

Después de que el City derrotara al Liverpool por 3-0 el domingo, Guardiola habló extensamente de lo difícil que es disfrutar de un éxito sostenido en el fútbol inglés.

El catalán se felicitaba a sí mismo tras una victoria crucial en su partido número 1.000 como entrenador, pero no se equivocó.

Los cuatro títulos históricos consecutivos del City entre 2021 y 2024 fueron un logro enormemente subestimado.

Esta es una liga implacable con muy pocas victorias fáciles. Ganarlo es agotador. Volver a repetirlo después de ganarlo es una hazaña de extrema resistencia.

El Liverpool está en crisis: sus fichajes de verano son un fracaso, su defensa está enviando goles a un ritmo alarmante y su talismán, Mo Salah, de repente está siendo considerado un lastre.

Sin embargo, siempre hubo interrogantes sobre el equipo de Slot porque ningún campeón reinante había realizado cambios tan radicales en su alineación titular de primera elección.

Esto fue en gran medida por necesidad. Trent Alexander-Arnold había agotado su contrato, Luis Díaz estaba haciendo lo mismo, Darwin Núñez había fracasado y Andy Robertson parecía estar sobre la colina.

Cualquier evaluación del estado de forma del Liverpool debe venir acompañada del reconocimiento del impacto de la muerte de Diogo Jota, una tragedia impensable con consecuencias incuantificables.

La incapacidad de una serie de nuevos fichajes para consolidarse de manera efectiva no debería ser una gran sorpresa.

Sin embargo, la forma de Florian Wirtz, la primera de esas dos compras de discos, se está convirtiendo en motivo de seria preocupación.

El fichaje de £116,5 millones procedente del Bayer Leverkusen es un jugador sutil y visionario, pero físicamente ligero.

Y, como especialista número 10, no encaja en la forma de Slot, ya que recientemente ha sido redistribuido en el flanco izquierdo.

Después de ser dominado por un lateral derecho, Matheus Nunes, en el campo, fue dominado por otro, Gary Neville.

El experto de Sky afirmó que Wirtz parecía “un niño pequeño”.

Fue un comentario cortante de un hombre cuya tendencia a los fragmentos exagerados lo ha convertido en el enemigo público número uno; sin embargo, Neville tenía razón.

El segundo fichaje récord del Liverpool este verano, Alexander Isak, valorado en 130 millones de libras, ha tenido problemas para mantenerse en forma y fue un suplente no utilizado en el City.

Hugo Ekitike fue el único recién llegado que empezó a funcionar, pero el estado de forma inicial del delantero francés se ha desvanecido.

Los laterales Jeremie Frimpong y Milos Kerkez han sido una gran decepción.

Sin embargo, Salah es la mayor preocupación de todas.

El actual Futbolista del Año no se acerca a su habitual estelaridad en el futuro.

Y es un secreto a voces que los oponentes están apuntando a su equipo debido a su falta de cobertura defensiva. Ahora hay serias preocupaciones de que, a sus 33 años, Salah haya desaparecido sobre la cima de la colina.

O que después de aceptar su tan comentado nuevo contrato le falta motivación.

Por lo general, durante una temporada de Afcon, los fanáticos del Liverpool se preocupan por perder a su rey egipcio durante una parte importante de la mitad de la temporada.

Este año, puede que no les moleste tanto.

Salah no es el único que sufre una caída grave: el central Ibrahima Konate ha estado en mala forma durante la mayor parte de esta campaña y tuvo una sorpresa en el Etihad.

Como resultado, la incapacidad del Liverpool para completar su carrera de verano capturando a Marc Guehi del Crystal Palace parece cada vez más costosa.

Hay muchos factores, individuales y colectivos, que han llevado a una caída tan dramática en la forma.

Sin embargo, lo más importante es que el Liverpool ha estado intentando perseguir a las CABRAS.

Porque sólo los mejores (el Manchester United de Sir Alex Ferguson, los originales del Chelsea de José Mourinho y el City de Guardiola) han sido lo suficientemente implacables como para retener el título de la Premier League.