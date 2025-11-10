La mansión de lujo del exjefe de Inglaterra Sven-Goran Eriksson se vende a precio reducido mientras la familia lucha por pagar sus deudas

La lujosa mansión junto al lago del EX entrenador de Inglaterra Sven-Göran Eriksson se vendió a precio reducido mientras su familia lucha por pagar sus enormes deudas.

La casa de siete dormitorios en Torsby, Värmland, en su Suecia natal, estaba a la venta por 2 millones de libras tras su muerte por cáncer de páncreas.

Pero su familia se vio obligada a bajar el precio en 400.000 libras esterlinas para atraer ofertas.

Una empresaria anónima de comercio electrónico lo compró por una suma no revelada de al menos 1,3 millones de libras esterlinas.

Ella reveló que se enamoró de la casa, llamada Björkefors, cuando la visitó cuando era niña con su padre, quien la renovó para Sven.

Ella dijo: “Por supuesto que pensé que era fantástico.

“Pero todavía no era nada obvio para mí comprarlo cuando salió a la venta. Lo sentí como un gran proyecto y una gran responsabilidad.

“Sin embargo, la oportunidad de gestionar una pequeña parte del patrimonio cultural de Värmland y al mismo tiempo disfrutar del fantástico entorno fue al final irresistible.

“Vivimos y trabajamos en Estocolmo, pero mi alma siempre está en algún lugar del norte de Värmland. Pasaremos allí todo el tiempo que podamos.

“Yo vengo de Torsby, toda mi familia está en Värmland y siempre estamos en Torsby todos los días festivos.

“Nuestro sueño con Björkefors es convertirlo en un lugar de reunión evidente para la familia durante las generaciones venideras”.

Sven compró la casa en 2002 por 4,5 millones de libras esterlinas, lo que significa que su patrimonio ha sufrido una pérdida de alrededor de 3 millones de libras esterlinas.

Y su familia, incluida su pareja Yaniseth Alcides y sus dos hijos, Lina y Johan, no verán ni un centavo del precio de venta derrumbado, ya que la leyenda del fútbol murió con enormes deudas.

Sven le debía al fisco británico 7,4 millones de libras y también tenía al menos otro millón de libras en otras deudas cuando murió en agosto pasado de cáncer de páncreas a los 76 años.

En marzo, su familia vendió su colección de recuerdos, incluido su traje Armani del partido de octavos de final de Inglaterra en la Copa del Mundo de 2006, con notas del equipo escritas a mano todavía en el bolsillo, por £140.000 para ayudar a saldar las deudas.

Ganó decenas de millones durante sus 42 años de carrera como entrenador en 12 clubes y cuatro selecciones nacionales, incluidas £22,5 millones en sus cinco años como entrenador de los Tres Leones.

Pero le debía millones a HMRC después de que invirtiera en un fallido plan cinematográfico diseñado para aplazar facturas de impuestos que fue declarado ilegal.

Tenía casi £5 millones en activos, pero sus deudas totales significaban que su patrimonio tenía un déficit de £3,7 millones, lo que obligó a su familia a vender su casa (que tenía seis baños, cancha de tenis, piscina y playa privada) y sus recuerdos.

Sven se convirtió en el primer entrenador extranjero de Inglaterra en 2001.

Durante su reinado de cinco años de 67 partidos, la llamada Generación Dorada de jugadores alcanzó los cuartos de final de los Mundiales de 2002 y 2006 y la Eurocopa de 2004.

Dirigió 12 clubes, entre ellos Manchester City, Leicester, Benfica, Roma y Lazio, ganando 19 trofeos.

Cuando murió, el príncipe William, presidente de la FA, lo llamó “un verdadero caballero del juego”.

El agente inmobiliario Henrik Flint dijo sobre la venta de la casa: “No revelamos el precio final, pero hubo ofertas por valor de 1,3 millones de libras”.