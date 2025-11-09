La mejor exhibición de Blues de Alejandro Garnacho hasta el momento, pero Liam Delap se enganchó después de un regreso aburrido al XI

El CHELSEA pasó al segundo puesto de la Premier League con una goleada de 3-0 a los Wolves.

Los goles de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto dieron a los Blues una gran victoria en Stamford Bridge.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Enzo Maresca realizó varios cambios con respecto al equipo que ocupó el miércoles el Qarabag.

Y funcionó de maravilla en la segunda mitad cuando el Chelsea finalmente derribó las puertas de un obstinado equipo de los Wolves.

Está empezando a parecer prometedor para Todd Boehly and Co.

¿Pero quién hizo un gran partido para los Blues?

CAMPER Gana una VW Campervan más £5.000 en efectivo o £40.000 en efectivo por solo 21p con nuestro código ‘Ha pasado tanto tiempo’ Estrellas olvidadas del defensor del Chelsea de £ 39 millones para el lado de desarrollo

¿Y alguien tenía un partido para olvidar?

Aquí, Dan King de SunSport ofrece sus valoraciones como jugador del Chelsea…

Roberto Sánchez – 6

Hizo lo que tenía que hacer. Lo cual, contra unos Wolves poco ambiciosos, no fue mucho.

Hizo un golpe bien calculado y una recepción autorizada en la primera mitad y eso fue lo más complicado que se volvió su noche.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

Malo Gusto – 6

Una primera mitad floja, de malos pases y falta de empuje ofensivo, pronto fue perdonada cuando abrió el marcador.

Pero su defensa todavía dejaba un poco que desear en las raras ocasiones en que los Wolves mostraban intención de atacar.

Wesley Fofana – 6

Sin preocuparse por el ataque desdentado de los Wolves, mostró cierta voluntad de avanzar con el balón e incluso tuvo la oportunidad de anotar.

Una buena limpieza en un breve período de la segunda mitad cuando el rival se despertó un poco.

Trevoh Chalobah – 6

Hay una razón por la que aparece en casi todos los partidos de la Premier League para los que está disponible y volvió a ser sólido.

Mantuvo la concentración a pesar de largos períodos de inactividad ante un equipo ciertamente pobre.

Marc Cucurella – 7

Mr Reliable del Chelsea hizo lo que decía hasta que un mal cabezazo le dio a Munetsi una oportunidad tardía.

Cumplió con sus deberes defensivos e intentó siempre que pudo trabajar el balón con rapidez para que Garnacho tuviera el mano a mano con su marcador de los Wolves.

Enzo Fernández – 7

Rivalizó con Garnacho como el hombre de los Blues probablemente durante todo el partido, forzando dos paradas y viendo buenos pases desperdiciados por sus compañeros.

Se intensificó con una exhibición completa, ya que su compañero mediocampista Caicedo, valorado en £ 100 millones, tuvo un raro día libre.

Moisés Caicedo – 5

Menos influyente de lo habitual en una primera parte que se caracterizó por una falta frustrada sobre Jorgen Strand Larsen.

Mejoró tras el descanso, pero tuvo que tener un poco de cuidado porque recibió una rara tarjeta amarilla justo antes de la hora.

Pedro Neto – 7

Ocupado como siempre, siempre ofreciendo una salida, aunque sin el pase o centro asesino durante gran parte del partido.

Pero cuando se le pidió que subiera por un rato después de la salida de Delap, estuvo en el lugar correcto para convertir el centro perfecto de Garnacho.

Joao Pedro – 6

Durante más de una hora, el brasileño no pareció muy acertado y falló su única oportunidad de la primera mitad.

Pero anotó momentos después de que Delap se fuera cuando Estevao le dio el tee y ahora tiene goles en partidos consecutivos de PL.

Alejandro Garnacho – 8

Su mejor actuación con los ‘bleus’ con diferencia. Dispuesto a enfrentarse a su hombre desde el principio pero también a aportar su granito de arena y conservar la posesión.

Dejó el balón en bandeja para Gusto pero su carrera y centro para la portería de Neto fueron aún mejores.

Liam Delap – 3

No aprovechó al máximo su regreso al once titular. A la media hora tuvo menos toques que su portero.

Tuvo poco servicio, sí, pero ahí es cuando necesitas hacer que las cosas sucedan tú mismo. Merecía estar enganchado.

Subs

Estevão (por Delap, 64) – 7

El niño maravilla lo volvió a hacer, causando un impacto inmediato como suplente cuando le dio el balón a Joao Pedro para el segundo gol.

Reece James (por Gusto, 77) – 6

Fue una sorpresa no verlo un poco antes y fue una suave salida contra oponentes bien derrotados y desmoralizados.

Marc Guiu (por Neto, 77) – 6

Corrió como un loco y estuvo a punto de marcar un par de goles en su breve paso por el campo.

Jamie Gittens (por Joao Pedro, 83) – 5

Tuvo poco tiempo para impactar con el partido ya ganado, sobre todo en la banda contraria a lo habitual.

LISTO PARA LA SELVA Se revela la alineación completa de I’m A Celeb con leyendas de las telenovelas y pin-up de televisión TRUCO DE JABÓN Perdí el puesto 13 en Mounjaro y necesitaba un nuevo pasaporte; debes verificar tu ‘TDEE’

Andrey Santos (por Fernández, 83) – 5

Lo trajeron para ver el partido, pero el Chelsea parecía menos sólido en el centro cuando lo hizo.