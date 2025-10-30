La NBA aprueba la venta de los Lakers por parte de Buss al propietario de los Dodgers, Mark Walter

La junta de gobernadores de la NBA aprobó por unanimidad la oferta de Mark Walter para comprar una participación mayoritaria en los Lakers el jueves, anunció la liga, marcando un cambio importante para uno de los equipos deportivos más importantes de Los Ángeles.

Los Lakers habían sido un equipo familiar desde que el Dr. Jerry Buss compró la franquicia en 1979. Cuando murió en 2013, el control pasó a un fideicomiso familiar con su hija, Jeanie Buss, actuando como gobernadora del equipo. La familia Buss convirtió al equipo en una de las marcas más reconocidas en el deporte, y finalmente atrajo una valoración récord de 10 mil millones de dólares. Si bien se aprobó la venta, Jeanie Buss seguirá siendo la gobernadora del equipo durante al menos cinco años después de que se cierre oficialmente la transacción, según el anuncio de la liga.

“Los Angeles Lakers son una de las franquicias más emblemáticas de todos los deportes, definida por una historia de excelencia y la búsqueda incesante de la grandeza”, dijo Walter en un comunicado difundido por el equipo. “Pocos equipos tienen el legado y la influencia global de los Lakers, y es un privilegio trabajar junto a Jeanie Buss mientras mantenemos esa excelencia y establecemos el estándar para el éxito en esta nueva era, tanto dentro como fuera de la cancha”.

Walter, quien también encabeza el grupo propietario de los Dodgers y los Sparks, estuvo sentado junto a Buss en el primer partido de la temporada de los Lakers el 21 de octubre.

“Durante la última década, he llegado a conocer bien a Mark, primero como hombre de negocios, luego como amigo y ahora como colega”, dijo Jeanie Buss en un comunicado. “Ha demostrado una y otra vez su compromiso de traer campeonatos a Los Ángeles y, en nombre de los fanáticos de los Lakers en todas partes, estoy más que entusiasmado con lo que nos depara el futuro”.