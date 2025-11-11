La novia modelo de Jannik Sinner, Laila Hasanovic, se roba el show mientras lo anima en las Finales ATP

Puede que JANNIK SINNER haya deslumbrado en la cancha de las Finales ATP, pero fue su deslumbrante novia Laila Hasanovic quien llamó la atención en las gradas.

La modelo danesa, que ha trabajado con marcas como Prada y Armani, sonrió mientras animaba a la estrella italiana.

Los fanáticos reaccionaron rápidamente en las redes sociales, y uno de ellos comentó: “Wow, ella se ve tan natural y totalmente de su lado. Me encanta”.

Otro añadió: “Es fantástico ver que Sinner tiene allí a alguien que simplemente es, no una obra maestra”.

Hasanovic, de 25 años, ha estado saliendo discretamente con el tenista de talla mundial desde principios de este año, y la pareja confirmó públicamente su relación cuando Sinner agradeció a “mi novia” durante su discurso de victoria en el Abierto de Viena en octubre.

Desde entonces, la pareja ha sido vista junta en Mónaco, disfrutando de momentos tranquilos lejos de las cámaras en La Condamine.

Los lugareños informan haberlos visto en una heladería local y en paseos informales por su vecindario.

El romance de la pareja sigue a la separación de Sinner de su colega tenista Anna Kalinskaya y a la ruptura de Hasanovic del ex piloto de F1 Mick Schumacher.

Los dos parecen haber encontrado consuelo en la compañía del otro, equilibrando la vida bajo los reflectores con el tiempo de inactividad privado.

En las Finales ATP, era imposible pasar por alto la presencia de Hasanovic en las gradas.

Aplaudió cada punto, compartió intercambios amistosos con la familia de Sinner y posó para fotografías con los fanáticos, todo ello manteniendo una elegancia natural.

Si bien muchos fanáticos lo han apoyado, algunos han expresado su preocupación por la atención que genera la relación.

Uno escribió: “Es preciosa, sí, pero espero que el alboroto de los medios no lo distraiga en la cancha”.

A pesar de eso, Sinner parece no inmutarse, y su reconocimiento público de Hasanovic marca un raro vistazo a la vida personal de la estrella típicamente privada.

Para Hasanovic, apoyar a Sinner parece algo natural. Se lo ha tomado todo con calma, asistiendo a torneos sin robarse el protagonismo y dejando brillar a la estrella del tenis.

