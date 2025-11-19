La nueva pareja poderosa de las carreras de caballos ‘muestra a Willie Mullins quién tiene el dinero’ después de que una apuesta de 21 años les reportara miles de millones

HAY una nueva pareja poderosa en las carreras, y le están “mostrando a Willie Mullins quién tiene el dinero” después de que una apuesta de 21 años les reportara miles de millones.

Mark y Lindy O’Hare fueron catapultados a la lista de ricos del Sunday Times a principios de este año tras la venta de su empresa Preqin.

Estos casados ​​y padres de cuatro hijos celebraron una ganancia inesperada de 2.000 millones de libras esterlinas al vender su empresa de datos, que crearon en 2003, a la firma de inversiones BlackRock.

Ahora están invirtiendo su dinero en caballos de carreras y poniendo su considerable chequera en manos de un entrenador en particular.

Dan Skelton ha tenido un comienzo de temporada eléctrico en su intento por repeler la fuerza de la leyenda irlandesa Mullins.

El jefe de Closutton superó a Skelton en el título de entrenador el último día de la temporada de saltos en abril pasado.

Skelton tiene su equipo en forma y funcionando en lo que va de campaña y está acumulando dinero gracias a victorias como el éxito de Panic Attack en la Paddy Power Gold Cup de £ 90,000 el fin de semana pasado.

Su premio en metálico para la temporada ya asciende a unos saludables 1,2 millones de libras esterlinas.

Pero eso es poca cosa para los O’Hare y gastaron prácticamente esa suma en sólo dos caballos en la venta de dispersión de Simon Munir e Isaac Souede en Francia esta semana.

El lote principal fue la potranca de tres años y ganadora del Grupo 3, Mets Ta Ceinture, que costó la asombrosa suma de £625.000.

Mientras que Merci Mam, que ganó su única salida con vallas, fue adquirido en un frenético período de diez minutos por £460.000.

Ambos serán entrenados por Skelton y el primero ya fue presentado para el Triumph Hurdle con 20-1.

Skelton fue interrogado recientemente por el columnista de Sun Racing Matt Chapman sobre sus nuevos propietarios de alto perfil en Sky Sports Racing.

Preguntó con picardía si Skelton y los O’Hare estaban “mostrando a Willie Mullins quién tiene el dinero” con su colosal inversión.

Con una sonrisa, Skelton respondió: “Sí, Matt, sé lo que estás buscando y no me lo vas a quitar de encima”.

Pero bromas aparte, este podría ser el comienzo de una nueva era en las carreras.

Mullins ha logrado un éxito como nunca volveremos a ver gracias a la inversión de personas como Rich Ricci y el jefe de Ryanair, Michael O’Leary.

Los O’Hare parecen dispuestos a llevar a Skelton al siguiente nivel en su objetivo de consolidar su posición como el mejor entrenador de Gran Bretaña.

Su ascenso se remonta a 1993, cuando Mark, que sobrevivió a un accidente aéreo en 1999, creó Citywatch, que vendió en 1998 por 2,5 millones de libras.

Sin embargo, Preqin los puso en el mapa.

En los 20 años que la pareja la dirigió, creció hasta convertirse en un gigante con 50.000 clientes y 16 oficinas en todo el mundo.

Es Lindy, una ex diseñadora de interiores, quien parece encabezar su gasto en carreras.

Al comentar sobre sus dos nuevos reclutas, Skelton dijo: “Me dijeron hace un par de semanas que les encantaría intentar encontrar algunos caballos y tomar esto en serio.

“Quieren quedarse atrapados en la cima y hacer lo mejor que puedan.

“Quieren competir en los días grandes y, como sugiere el precio, estos caballos eran bastante buscados.

“Pero Lindy es un fenómeno, no se detenía”.

