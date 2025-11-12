La nueva pareja poderosa del tenis se revela cuando el número 51 del mundo deja escapar su relación con su coprotagonista en las vacaciones en Maldivas

ANASTASIA POTAPOVA y Tallon Griekspoor parecen ser la última pareja poderosa del tenis.

El ruso, de 24 años, está de vacaciones tras el final de otra agotadora temporada de tenis.

Potapova estuvo en acción por última vez en octubre, cuando alcanzó los octavos de final del Abierto de China.

Desde entonces, viajó en avión a las Maldivas… y aparentemente se le unió el holandés Griekspoor.

El número 25 del mundo también ha terminado su temporada, tras retirarse del Moselle Open la semana pasada.

Ambos jugadores han publicado fotografías de Maldivas.

Y Griekspoor parecía figurar entre los de Potapova, aunque la imagen de ellos juntos era borrosa.

El dúo comentó las publicaciones de cada uno.

Griekspoor dejó un emoji de ballena soltando chorros debajo de las instantáneas de Potapova, y el número 51 del mundo respondió con emojis de tiburón y corazón.

El joven de 29 años subtituló sus propias fotografías “Buscando a Magikarp y Gyarados”, a lo que Potapova respondió: “Primero encuentra un zuzie”.

Potapova y Griekspoor están vinculados desde hace mucho tiempo.

La estrella de la WTA fue vista por primera vez asistiendo a uno de los partidos de Griekspoor en febrero, cuando lo vio enfrentarse a Ugo Humbert en Dubai.

Durante el mes siguiente, Potapova volvió a aparecer mientras Griekspoor estaba en acción en Indian Wells.

Antes de su relación actual, Potapova estuvo casada con la estrella de la ATP Alexander Shevchenko.

La pareja comenzó a verse en 2022 y se casó en diciembre de 2023.

Sin embargo, su matrimonio no duró mucho ya que se divorciaron apenas nueve meses después.

Potapova sufrió una decepción en un Grand Slam a principios de este año.

La ex número 21 del mundo se vio obligada a retirarse de su partido de primera ronda en Wimbledon pocas horas antes del concurso debido a una lesión.