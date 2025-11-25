La ofensiva de los Seahawks debe ser más que el espectáculo de Jaxon Smith-Njigba

En la derrota inaugural de la temporada de los Seahawks por 17-13 ante San Francisco el 7 de septiembre, Jaxon Smith-Njigba brindó un adelanto. En su primer juego sin DK Metcalf y Tyler Lockett, el jugador de 23 años se destacó, aplastando a los 49ers con nueve recepciones y 124 yardas. Smith-Njigba anotó 13 de los 22 objetivos de su equipo, y sus compañeros se combinaron para solo siete recepciones y 26 yardas.

“Jax hizo muchas jugadas geniales”, dijo el entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, después del partido. “Hay más oportunidades para él, y estoy seguro de que les dirá. Vamos a contar con todos y ver quién más da un paso al frente para que no sea el ‘Jax Show’ en cada jugada”.

Poco lo sabía.

En los 10 juegos y 11 semanas posteriores, ha sido el Show de Jax en casi todas las jugadas. Smith-Njigba explotó con 80 recepciones, 1,313 yardas recibidas y siete touchdowns, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de la NFL con más de 75 yardas recibidas en cada uno de los primeros 11 juegos de su equipo. Logró ocho recepciones (en 10 objetivos), 167 yardas en recepción y dos touchdowns más el domingo en la victoria de los Seahawks por 30-24 sobre los Titans, superando a Metcalf en el récord de yardas en recepción de la temporada de la franquicia en el proceso.

Smith-Njigba está en camino de alcanzar a Calvin Johnson de Detroit, quien estableció el récord de recepción de la temporada de la NFL con 1,964 yardas en 2012.

Este es un espectáculo como nunca antes habíamos visto.

Pero ¿dónde estarían los Seahawks sin Smith-Njigba?

Ésa no es una pregunta reconfortante.

Después de todo, la selección de primera ronda del draft de 2023 ingresó al juego del domingo con una participación objetivo del 37,2%, la tasa más alta de cualquier jugador, según hashtagfootball.com. Ha sido el motor ofensivo de Seattle. Esa confianza está dando resultados, ya que los Seahawks (8-3) lideran la NFL en yardas por jugada (6.3) y ocupan el tercer lugar en anotaciones (29.5 puntos por juego) y el cuarto en pases (248.5 yardas por juego).

Esta ya es una ofensiva explosiva, si se combina con una defensa productiva.

Pero imaginen cuánto mejores pueden ser los Seahawks.

Si bien los episodios semanales del Jax Show no decepcionan, su elenco de apoyo puede ser más consistente. Eso comienza bajo el centro, donde las 10 intercepciones del mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, están empatadas en el cuarto lugar en la NFL. El jugador de 28 años ha tenido un gran éxito en Seattle, liderando la liga en yardas por intento (9.3) mientras lanzaba para 2,785 yardas y 19 touchdowns.

Pero ha habido imperfecciones. Las pérdidas de balón de Darnold han resultado costosas en cada una de las tres derrotas de Seattle. Una semana después de permitir cuatro intercepciones en una derrota 21-19 contra los rivales Rams, Darnold completó 16 de 26 pases y lanzó para 244 yardas con dos touchdowns y cero pérdidas de balón contra los Titans el domingo. Pero tres de sus pases casi fueron interceptados, y las 20 pérdidas de balón de Seattle siguen siendo la segunda mayor cantidad en la NFL.

En general, los Seahawks también se beneficiarían de una apariencia de equilibrio. En tres juegos desde que se unió a los Seahawks, el receptor abierto Rashid Shaheed ha logrado solo tres recepciones (en ocho objetivos) para 30 yardas. Seattle no habría cambiado una selección de cuarta y quinta ronda por un agente libre inminente sin esperar un impacto instantáneo. Pero al menos hasta ahora Shaheed no ha llegado del todo.

¿En cuanto a otras opciones? El veterano Cooper Kupp ocupa el segundo lugar de los Seahawks en yardas recibidas (414)… casi mil menos que Smith-Njigba. El jugador de 32 años ha logrado más de dos recepciones en sólo uno de sus últimos cinco juegos y anotó un solo touchdown. Con el novato Tory Horton en la reserva de lesionados, Shaheed y Kupp deben atraer atención, si no objetivos.

Lo mismo puede decirse de los alas cerradas de los Seahawks, AJ Barner y Elijah Arroyo. Aunque Barner ha demostrado ser un receptor de pases capaz y un objetivo en la zona roja, sus dos atrapadas del domingo se produjeron en la serie inicial de los Seahawks. Arroyo, un novato seleccionado en la tercera ronda, ha logrado más de dos recepciones solo una vez esta temporada, mientras que ha contribuido con dos recepciones combinadas para 10 yardas en sus últimos tres juegos.

¿Pero hablando de los últimos tres partidos de los Seahawks?

El juego terrestre se está poniendo en marcha.

Seattle ha corrido para 149 yardas por juego, 4.4 yardas por acarreo y cuatro anotaciones en ese lapso, mientras Kenneth Walker III y Zach Charbonnet han encontrado su equilibrio. Walker contribuyó con 71 yardas terrestres, tres recepciones y 30 yardas recibidas el domingo, con 59 yardas en tres jugadas consecutivas.

“Obtén 9 [Walker] “El balón pasa y suceden cosas buenas”, dijo Smith-Njigba el domingo. “Su carácter esquivo está al siguiente nivel. Nunca lo había visto antes. Simplemente tenemos que bloquear mejor y crear más carriles abiertos para él”.

Estadísticamente, los Seahawks ya son una de las mejores ofensivas de la NFL.

Pueden y deben ser aún mejores.

A pesar de los resultados recientes, ocupan el puesto 25th en la NFL en yardas por acarreo (3.9), detrás de una línea ofensiva sin el centro lesionado Jalen Sundell. El domingo se fueron de 7-2 en tercera oportunidad contra los Titans y cometieron 11 penales. Fue la primera vez en los últimos cinco juegos de Darnold que no lanzó una intercepción y apenas el segundo juego de Seattle en toda la temporada sin perder el balón. Los Seahawks anotaron touchdowns en sólo dos de sus cuatro viajes a la zona roja y lo están haciendo a un ritmo del 61,5% esta temporada (11th en la liga).

Entre el Jax Show y la temporada de 60 jonrones de Cal Raleigh, los fanáticos de los deportes de Seattle recientemente han podido disfrutar de la historia. Pero se necesita algo más que un jonronero generacional para ganar un campeonato.

Ofensivamente, más Seahawks tendrán que dar un paso al frente en la recta final.

“Tiene una habilidad tremenda, es un gran talento y es un trabajador increíble. Pero yo diría que es una cuestión de equipo”, dijo Macdonald sobre Smith-Njigba el domingo. “No es el único que corre rutas. No es el que protege. Creo que nuestro personal ofensivo hace un gran trabajo moviéndolo, lo cual no es fácil jugar en múltiples posiciones y moverse.

“Creo que los muchachos que lo rodean también están jugando a un alto nivel. Y creo que podemos ser mejores”.

¿Cuánto mejores pueden ser los Seahawks?

Ésa es una pregunta más reconfortante.