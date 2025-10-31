La oportunidad de 12-1 de William Haggas encabeza tres selecciones de valor en cada sentido

Los consejos de los viernes de SUN Racing se encuentran a continuación.

Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades, mientras buscamos el valor máximo.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

POSIBILIDAD LARGA

REY DE ESCOCÉS (12,55 Uttoxeter)

Volvió a su forma con un buen segundo lugar aquí la última vez y parece un gran precio para hacer que el cuadro vuelva a perder distancia.

LADRÓN DE TODOS LOS SENTIDOS

THALUNA (2.12 Nuevo mercado)

Se salió de la marca en York la última vez y tiene más por venir para William Haggas.

LE PELERIN (3.57 Newmarket)

Ha estado en buena forma en la arena y se encuentra bien en esta distancia.

Lo más leído en Carreras de Caballos

APUESTAS GRATIS: OBTENGA LAS MEJORES OFERTAS DE REGISTRO Y OFERTAS DE CARRERAS

Aviso de contenido comercial: aceptar una de las ofertas presentadas en este artículo puede resultar en un pago a The Sun. Debe tener en cuenta que las marcas pagan tarifas para aparecer en las ubicaciones más altas de la página. 18+. Se aplican términos y condiciones. gambleaware.org.

Recuerda apostar responsablemente

Un jugador responsable es alguien que:

Establece límites de tiempo y dinero antes de jugar.

Sólo juega con dinero que pueda permitirse perder

Nunca persigue sus pérdidas

No juega si está molesto, enojado o deprimido

Gamcare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.gambleaware.org

Encuentre nuestra guía detallada sobre prácticas de juego responsable aquí.