La oportunidad de 12-1 de William Haggas encabeza tres selecciones de valor en cada sentido

Los consejos de los viernes de SUN Racing se encuentran a continuación.
Apoye a un caballo haciendo clic en sus probabilidades, mientras buscamos el valor máximo.
POSIBILIDAD LARGA
REY DE ESCOCÉS (12,55 Uttoxeter)
Volvió a su forma con un buen segundo lugar aquí la última vez y parece un gran precio para hacer que el cuadro vuelva a perder distancia.
LADRÓN DE TODOS LOS SENTIDOS
THALUNA (2.12 Nuevo mercado)
Se salió de la marca en York la última vez y tiene más por venir para William Haggas.
LE PELERIN (3.57 Newmarket)
Ha estado en buena forma en la arena y se encuentra bien en esta distancia.
