La partida de Steve Cherundolo no debería arruinar las esperanzas de título de LAFC en 2026

La primera temporada de Steve Cherundolo en LAFC terminó en una tanda de penales que decidió uno de los partidos de playoffs más apasionantes en la historia de la MLS. Su última temporada acabó de la misma forma el pasado sábado.

Cherundolo y LAFC ganaron ese primer clásico, superando al Philadelphia Union en la final de la Copa MLS 2022. Perdieron el segundo, cayendo ante los escasos Vancouver Whitecaps en una semifinal de la Conferencia Oeste que tuvo más giros argumentales que un misterio de Agatha Christie.

En el medio, Cherundolo demostró ser uno de los mejores entrenadores en la historia de la liga, ganando una Copa MLS, una Copa Abierta de Estados Unidos y más de 100 partidos en todas las competiciones en su corta estadía de cuatro años. Llevó al LAFC a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y a la primera ronda de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, compilando un currículum que ningún entrenador en la historia de la MLS puede igualar.

Y aunque su partida claramente dolerá, el club que deja está en buena forma con el núcleo de su plantilla firmado para la próxima temporada. De los 16 jugadores que Cherundolo utilizó el sábado, sólo cinco (el portero Hugo Lloris, los defensores Nkosi Tafari y Ryan Raposo y los mediocampistas Andrew Moran y Frankie Amaya) están fuera de contrato.

Se espera que el gerente general John Thorrington anuncie las decisiones sobre la plantilla del club a finales de esta semana.

“En el futuro, veremos cómo será la próxima temporada. Le deseo a este club lo mejor, mucho”, dijo Cherundolo, que utilizó 75 jugadores, la segunda mayor cantidad en la liga, durante sus cuatro años al mando. “Puedo decir con certeza que estamos en una excelente situación para volver a tener un año muy exitoso. Y eso me enorgullecería mucho”.

El entrenador, un jugador del Salón de la Fama que formó parte de tres equipos de la Copa Mundial de Estados Unidos, anunció en abril pasado que regresaría a la Alemania natal de su esposa, donde pasó la totalidad de sus 15 años de carrera en clubes, cuando terminó la temporada del LAFC. Eso significó que entró a los playoffs sabiendo que su próxima derrota sería la última.

Pero la semana pasada dejó claro que sólo estaba diciendo adiós, no adiós.

“En cuatro años podré volver aquí”, afirmó. “Definitivamente no voy a cancelar eso”.

Mientras tanto, Torrington está buscando un nuevo entrenador por segunda vez en la historia de la franquicia. La primera vez se quedó en casa, reemplazando a Bob Bradley con Cherundolo, gerente de la filial del campeonato de la USL del club.

Es probable que eso vuelva a suceder esta vez, ya que se dice que dos miembros del personal de Cherundolo (Marc Dos Santos, ex entrenador de los Whitecaps, y el ex delantero del Galaxy y Chivas USA Ante Razov, asistente de tres equipos de la MLS) están entre los favoritos para asumir el control y construir sobre lo que LAFC ya ha logrado.

“Creo que el propio Steve diría que si se fue y la cultura se desmoronó, entonces no hizo un buen trabajo en construir la cultura”, dijo el defensor Ryan Hollingshead. “Sabemos que las cosas van a seguir avanzando por el camino correcto y eso se debe en parte a que él ayudó a que fuera así. Le dio el giro correcto y creó lo que nos ha llevado a un gran éxito en los últimos cuatro años”.

Dejando a un lado los resultados, si a Cherundolo, de 46 años, se le hubiera permitido elegir el punto explicativo que colocaría al final de su carrera como entrenador en la MLS, es poco probable que hubiera elegido uno mejor que el partido del sábado, uno lo suficientemente dramático y entretenido como para convertirse en un clásico instantáneo.

Jugando ante una multitud de 53.937 espectadores, un récord de la MLS, los Whitecaps tomaron una ventaja de 2-0 en la primera mitad y aún así lideraban por un gol en el tiempo de descuento. En ese momento, el entrenador de primer año de Vancouver, Jesper Sorensen, estaba tan seguro de la victoria que sustituyó al capitán Thomas Muller.

Sin embargo, las cosas rápidamente cambiaron cuando el defensa Tristan Blackmon recibió su segunda tarjeta amarilla, dejando a Vancouver con solo 10 jugadores. Son Heung-min necesitó poco tiempo para hacer pagar a los Whitecaps, lanzando un espectacular tiro libre en los últimos minutos para su segundo gol de la mitad, y su duodécimo en 13 juegos para LAFC, para enviar el juego a la prórroga.

Fue entonces cuando el juego pasó de lo clásico a lo épico, con Vancouver perdiendo a otro jugador a mitad de la prórroga después de que el central Belal Halbouni saliera cojeando por una lesión en la pierna. Eso permitió al LAFC, que superó en tiros a los Whitecaps 26-9, acribillar la portería de Vancouver, rebotando dos tiros en los postes y otro en el travesaño.

Sin embargo, ninguno encontró el fondo de la red, dejando que el juego se decidiera mediante penales, la forma más cruel, cruel, injusta y emocionante de determinar un ganador.

Cuando Son, quien terminó el juego masajeándose un calambre muscular, llegó cojeando al lugar para enviar el primer intento de penalti de su equipo al poste derecho, LAFC estaba en problemas. Cuando Mark Delgado envió el tercer try por encima de la red y entre la multitud, LAFC estaba acabado.

“A veces el fútbol es una locura así. Por eso amamos el fútbol”, dijo Son antes de cerrar con un “hasta la próxima temporada”.

Eso era algo que Cherundolo no podía decir. Pero de todos modos se fue con la cabeza en alto.

“Si nos fijamos en la suma de cuatro años con LAFC”, dijo, “tenemos mucho de qué estar orgullosos”.

