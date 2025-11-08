La primera impresión de Marcus Rashford sobre el Camp Nou cuando finalmente entrena en el estadio por primera vez desde la salida del Manchester United

MARCUS RASHFORD elogió el renovado Camp Nou como “hermoso” después de que el Barcelona estuviera más cerca de regresar a casa.

Los gigantes españoles, que no juegan en su icónico campo desde 2023 debido a una £ 1,25 mil millones renovación – organizó una sesión de formación abierta.

Ahora que se ha completado el primer evento de prueba, el Barça espera que el equipo pueda albergar un partido de LaLiga a finales de este mes.

El club está a la espera de que le concedan dos licencias, la primera que le permitirá tener un aforo de 45.000 espectadores y la segunda que permitirá que el estadio esté en pleno funcionamiento.

Inglaterra El delantero Rashford, cedido por Manchester United, dijo: “Es un partido muy lindo sentimiento.

“Es un estadio hermoso y cuando esté lleno será increíble.

“El Camp Nou siempre fue uno de mis estadios favoritos y en el que quería jugar.

“Pero jugar con el Barcelona será una sensación diferente. No puedo esperar a estar en el campo. Lo disfrutaré”.

El Barça, que ha estado jugando partidos en casa en el Estadio Olímpico de la ciudad, tendrá una capacidad para 105.000 personas cuando el estadio esté terminado en 2027.

El presidente del club, Joan Laporta, ha expresado su deseo de rendir homenaje al icono del club, Lionel Messi, en la inauguración de la nueva sede.

Laporta dijo: “Sería una manera bonita de inaugurar el Camp Nou, con un homenaje a Messi y el estadio lleno.

“Estaría encantado de poder celebrar un partido homenaje a Messi”.

El Barça volverá a la acción el domingo, viajando al Estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo.