La principal estrella del tenis estadounidense sorprende a sus fanáticos con un perfil de citas brutalmente honesto que les dice a los hombres bajos que ‘me dejen en paz’

Los FANS quedaron conmocionados después de que el honesto perfil de citas de una estrella del tenis estadounidense se volviera viral.

Danielle Collins, número 65 del mundo, está buscando pareja y ha probado suerte con las citas online.

Collins, de 31 años, reveló que estaba soltera en octubre y que su relación con Bryan Kipp terminó en 2024.

En un intento por encontrar un nuevo amor, entró en el mundo de las aplicaciones de citas.

Su perfil ha sido descubierto por sus fanáticos y compartido en línea, con muchos sorprendidos por su honestidad.

La estadounidense confiesa haber terminado su “era de jefa”: en la cancha ha ganado casi £900.000 en premios.

Ahora está buscando a alguien con quien sentar cabeza y ser una “esposa comercial”.

Sin embargo, ella tiene una regla estricta y no saldrá con “reyes cortos” y si alguien miente, entonces deberían dejarla “en paz”.

Su perfil decía: “Actualmente soy tenista profesional, pero aspira a ser una esposa comercial.

“Ya tenía la era de mi jefa, nena.

“Solo quiero criar mis pollos, hacer proyectos en el hogar, hacer masa madre recién horneada, ser ama de casa y, con suerte, tener algunos bebés pronto.

“Si vas a mentir sobre tu altura, déjame en paz. Esta no es una zona de reyes corta”.

El New York Post informó que compartió una captura de pantalla de un DM al que le dio algunos consejos.

Y añadió: “Te diré una cosa… si alguien tiene las agallas de enviarme mensajes directos de esta manera, asegúrate de adjuntar tu extracto bancario más reciente mientras lo haces”.

Collins ha sugerido anteriormente que estaría dispuesta a aparecer en un reality show para encontrar el amor.

Sin embargo, tiene una condición y ese sería su sueldo por hacerlo.

Ella le dijo a The Gay Tennis Podcast: “Consideraría tal vez aparecer en un reality show, pero depende.

“No sé si pueden permitírmelo. Escucha, ¿sabes a qué me refiero?

“Porque esto es como un entretenimiento de gran éxito aquí mismo, ¿verdad?

“Realmente tendrías que pagar mucho dinero para conseguirme, como si conocieras ‘The Bachelorette’ y ese tipo de cosas.

“Quiero decir, definitivamente lo consideraría, pero ¿dónde estaría haciendo ‘The Bachelorette?’ ¿Qué país crees? Como Australia”.

Los fanáticos reaccionaron al perfil en las redes sociales.

Uno publicó: “LOL increíble. Qué mujer”.

Un segundo escribió: “¿Qué diablos es esto?”.

Un tercero comentó: “Para ser justos, esto es icónico”.

Un cuarto dijo: “Me encanta esto para ella”.

Collins y Kipp comenzaron a salir después de un encuentro casual en el Reino Unido.

Fue en una cafetería donde conoció al atleta universitario y se llevaron bien antes de comenzar a salir poco después.