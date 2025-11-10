La principal razón por la que los Seahawks de Mike Macdonald pueden llegar al Super Bowl

Los Seahawks se han convertido en un cliché de la mejor manera posible.

Minutos después de la cuarta victoria consecutiva de Seattle, el entrenador Mike Macdonald dijo el domingo: “Tuvimos algunos muchachos caídos esta semana, como ustedes bien saben. Tuvimos muchachos que dieron un paso al frente y nadie se inmutó. Fueron necesarios todos los 70 [players on the roster] de nuevo. Así es como nos movemos”.

Al encarnar la mentalidad de “el siguiente hombre arriba”, los Seahawks están arrollando a todos.

Esa es la razón más importante para creer que los Seahawks tienen un techo de Super Bowl. Porque los resultados son resilientes. No están enganchados sin poder hacer nada al carro de un jugador. No son pisoteados por un desfile de grupos de personal. En una temporada (y un deporte) donde las lesiones son inevitables y la continuidad es difícil de lograr, su resultado final ha quedado impreso con tinta permanente.

Tomemos como ejemplo la derrota del domingo por 44-22 a los Arizona Cardinals. Después de que el líder defensivo Ernest Jones IV cayera la semana pasada debido a una lesión en la rodilla, Tyrice Knight hizo su primera apertura como apoyador central. El jugador de 6 pies y 233 libras causó una impresión inmediata, convirtiendo un par de cargas en capturas casi idénticas que su compañero de equipo DeMarcus Lawrence devolvió para touchdowns en la primera mitad. Knight terminó con ocho tacleadas, tres tacleadas para pérdida, dos capturas y dos balones sueltos forzados, ganándose un balón de juego después de quitar dos.

Esa profundidad implacable ha definido la temporada de los Seahawks.

Cuando Seattle perdió al destacado safety Julian Love por una lesión en el tendón de la corva, Ty Okada, un back defensivo no reclutado de 5-11 procedente de Montana State, emergió de inmediato.

Cuando Knight se vio obstaculizado por una lesión del ligamento colateral medial/menisco y un problema cardíaco en el campo de entrenamiento, Drake Thomas, un apoyador no reclutado de 5-11 procedente de NC State, se convirtió en un titular confiable.

Cuando el tackle nariz Jarran Reed fue colocado sorprendentemente en la lista de lesionados el sábado debido a un problema en la muñeca, Brandon Pili, un tackle nariz de tercer año no reclutado proveniente de la USC, disparó un hueco y apedreó al corredor de los Cardinals, Bam Knight, para una posición en la línea de gol el domingo.

Cuando el back defensivo Devon Witherspoon se perdió tiempo esta temporada, Derion Kendrick, a quien los Seahawks reclamaron en agosto después de que los Rams lo renunciaran, produjo una selección en juegos consecutivos.

Cuando los receptores abiertos Cooper Kupp, Jake Bobo y Dareke Young no estuvieron disponibles para el “Sunday Night Football” el 2 de noviembre, Tory Horton (cuatro recepciones, 48 ​​yardas, 2 touchdowns) y Cody White (anotación de 60 yardas) cocinaron a los Commanders en una victoria 38-14. Luego, los Seahawks agregaron al ex velocista de los Saints, Rashid Shaheed, a una habitación que ya era resistente.

Diablos, cuando Kenneth Walker III y Zach Charbonnet necesitaron un respiro el domingo, George Holani, un corredor de segundo año no reclutado proveniente de Boise State, rebotó por el borde derecho y con el brazo rígido al esquinero de los Cardinals, Denzel Burke, en camino a una anotación de 9 yardas.

Los titulares de los Seahawks (el mariscal de campo Sam Darnold, el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, el ala defensiva Leonard Williams, Jones, Witherspoon, etc.) obviamente han hecho su parte. El punto aquí no es pasar por alto a tu jugador favorito. Pero la mayor fortaleza de Seattle es su consistencia integral, su capacidad para superar las lesiones y evitar quedar expuesto. Eso es un testimonio del sistema y la cultura que Macdonald ha instalado.

Antes de la temporada, ¿quién esperaba que Okada, Thomas, Kendrick, White, Holani, etc. contribuyeran a un equipo 7-2?

“No es que estemos tratando de recompensar a los muchachos [for practicing well]. Estamos tratando de ganar”, dijo Macdonald el domingo. “A los muchachos que demuestren que pueden jugar un gran fútbol, ​​les daremos oportunidades para que lo hagan. Creo que nuestras acciones respaldan eso.

“Me gustaría jugar en un equipo así. ‘¿Por qué quieres que salga y trabaje tan duro todos los días? ¿Por qué quieres que haga todas las cosas que me pides que haga?’ Bueno, queremos desarrollarte como jugador y te necesitaremos en algún momento. Entonces, ¿por qué no operarías así? No lo sé. Algunas personas no hacen eso”.

Porque es más fácil decirlo que hacerlo. En el mundo del periodismo deportivo, “el siguiente hombre arriba” es quizás el cliché más usado y poco original, tres palabras a las que los entrenadores y jugadores se aferran después de cualquier lesión. Al igual que “valor” o “cultura”, es más fácil imprimirlo en una camiseta o repetirlo en una conferencia de prensa que convertirlo en evidencia.

Pero los próximos hombres de los Seahawks siguen despojando a sus mariscales de campo y anotando touchdowns.

Entonces, ¿por qué no creerías? Cuando los Seahawks superan con éxito las lesiones de jugadores como Jones, Reed, Love y Witherspoon, y lo hacen con el mayor diferencial de puntos (más-103) en la NFC, es fácil pensar que pueden superar cualquier cosa. Que este cliché armado seguirá funcionando. Que las lesiones son oportunidades para una resiliencia renovable.

Su mayor prueba hasta ahora llega el domingo, cuando los Seahawks (7-2) viajen a Los Ángeles para enfrentarse a los Rams (7-2). Los escépticos podrían notar que las siete victorias de Seattle se produjeron contra equipos con un récord combinado de 22-34 (.392). Es cierto, los Seahawks realmente no han vencido a nadie, y sus mejores victorias fueron contra los Steelers 5-4 y los Jaguars 5-4.

Pero los fanáticos de UW, cuyos Huskies acaban de caer de cara en una derrota por 13-10 contra Wisconsin por 3-6, saben que las victorias contra oponentes inferiores no están garantizadas. Especialmente en una NFL marcada por la paridad, en medio de las lesiones. Los Seahawks merecen crédito por desmantelar a los Cardenales, Comandantes, Santos, etc., y hacerlo con aplomo castigador.

El domingo, como ha ocurrido durante toda la temporada, se necesitarán 70 Seahawks, no sólo los 53 en la plantilla. Macdonald ha denominado a su equipo de práctica de 17 jugadores el “equipo listo”, lo que puede sonar cursi.

Pero es innegable que los Seahawks han estado preparados.

Ésa es la principal razón para creer que están preparados para febrero.