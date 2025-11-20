La reclamación de 64 millones de libras de Felipe Massa contra la F1 y Bernie Ecclestone por perder el título de F1 ‘crashgate’ 2008 irá a los tribunales

EX-FÓRMULA La reclamación de £64 millones del piloto Felipe Massa contra la F1, su organismo rector, la FIA, y Bernie Ecclestone puede ir a juicio, dictaminó un juez del Tribunal Superior.

Ametralladora hamiltones primero F1 mundo campeonato en 2008 es objeto de acciones legales, y el brasileño Massa afirma que es el legítimo ganador del título.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

Massa perdió por un solo punto después de que Nelson Piquet Jr. supuestamente se estrellara deliberadamente en el Gran Premio de Singapur.

Ecclestone, quien fue F1 jefe durante cuatro décadas antes de ser depuesto en 2017, sugirió en 2023 que los ejecutivos del deporte estaban al tanto del encubrimiento antes de que concluyera la campaña de 2008.

Ecclestone, la FIA y la Fórmula Uno defienden las acusaciones.

El mes pasado, pidieron al tribunal de Londres que desestimara el caso, argumentando que Massa tuvo un mal desempeño en el Gran Premio de Singapur de 2008, lo que finalmente le llevó a perder el campeonato. campeonatoy argumentando que la demanda se había presentado demasiado tarde.

BROMA DE NIEVE Carrera abandonada en el hipódromo más pintoresco de Gran Bretaña mientras la nieve cubre la pista BRILLO Y GLAMOUR Paquetes para el fantástico Gran Premio de Moncao desde £ 499 por persona

En sentencia escrita dictada el jueves, el corte decidió que el caso podía seguir adelante.

En una audiencia celebrada en octubre, el corte Escuché que como parte de su reclamo, Massa también buscaba diversas declaraciones sobre la conducta de la FIA.

Pero el corte también ha decidido que cualquiera que sea el resultado de la demanda, Lewis hamiltonLa victoria por el título mundial no se revertirá oficialmente.

“La presente afirmación no puede, por supuesto, reescribir el resultado del campeonato mundial de pilotos de 2008. campeonatopero si se concediera una reparación declaratoria en el sentido buscado, así es como el señor Massa presentaría su victoria al mundo y así es también como la percibiría el público.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

“La segunda declaración es en los términos que si no fuera por los incumplimientos del deber de la FIA, el señor Massa habría ganado el campeonato: en otras palabras, que debería haber ganado el campeonato.

“La FIA, como organismo deportivo internacional fuera del alcance de este Cortepodría y simplemente ignoraría cualquier declaración de este tipo.

“Eso subraya su falta de utilidad práctica, pero, en mi opinión, la declaración se acerca demasiado a infringir el derecho de la FIA a gobernar sus propios asuntos”.

En el Gran Premio de Singapur de 2008, Renault consiguió la victoria de Fernando Alonso encargando Nelson Piquet Jr se estrelló, lo que provocó la salida del coche de seguridad y significó que Massa, que lideraba la carrera carrera para Ferrari, terminó en el puesto 13 después de que su estrategia se viera comprometida.

La temporada siguiente, Piquet reveló asombrosamente que sus jefes le habían ordenado que se estrellara deliberadamente.

Los abogados de Massa afirman que Ecclestone sabía que el accidente fue deliberado y que ni él ni la FIA lo investigaron.

En la audiencia de octubre, Nick De Marco KC, representante de Massa, dijo en presentaciones escritas que los acusados ​​no podían “demostrar que las reclamaciones del señor Massa no tienen perspectivas reales de éxito”.

Añadiendo que Massa tenía “una perspectiva real de tener éxito en todos los terrenos”, dijo que el asunto debería ir a un juicio completo.