La resaca de los Dodgers provoca un gran dolor de cabeza por la derrota del Juego 4 de la Serie Mundial

Resaca 4.

¿Ya hicieron esa película? ¿No? Bueno, simplemente lo hicieron, en el Dodger Stadium el martes por la noche, con dolores de cabeza, náuseas y la sensación temblorosa de una muerte inminente.

Menos de un día después de una agotadora victoria de seis horas y media y 18 entradas sobre los Azulejos de Toronto, los Dodgers se acurrucaron en una esquina con una toallita fría mientras los Azulejos los asfixiaban con ella.

Después de cuatro juegos de esta Serie Mundial, los Dodgers están sudando mientras que los Azulejos están frescos, luchadores y muy vivos, habiendo llegado a un empate de dos juegos cada uno después de una victoria de 6-2 en un duro Juego 4.

Ciertamente, ambos equipos comenzaron la noche exhaustos después de la victoria de los Dodgers por 6-5 en el juego más largo en la historia de la Serie Mundial el lunes por la noche.

Pero mientras los Azulejos literalmente se recuperaron, los Dodgers se fueron psssssst.

“Este equipo tiene talento, es resistente, hablando de los Azulejos”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Y regresaron peleando”.

Mientras que los Azulejos recibieron un fuerte lanzamiento abridor de Shane Bieber y un poderoso alivio de un bullpen exhausto, los Dodgers recibieron un comienzo decepcionante del cansado Shohei Ohtani y otra crisis del bullpen.

La ofensiva de los Azulejos fue agresiva, batalladora, nueve de sus 11 hits fueron sencillos y todo esto lo hicieron sin la estrella veterana George Springer.

“Ves a estos muchachos trabajando y usando todo el campo”, dijo Roberts.

Mientras tanto, la ofensiva de los Dodgers apenas pudo sostener el bate sobre sus hombros, anotando solo dos carreras a pesar de tener corredores en base en siete de nueve entradas, y ahora han anotado tres carreras en las últimas 20 entradas.

“Podríamos hacer al menos lo mínimo para poder realizar algunas carreras”, dijo Ohtani a través de un intérprete en lo que sonó como una rara crítica a sus compañeros de equipo.

Antes del partido, el manager de los Azulejos, John Schneider, predijo correctamente que su equipo estaba lejos de estar terminado, diciendo: “Es la Serie Mundial. Todos se sienten bien. Les gustan estas situaciones. Hemos respondido bien en estas situaciones. En términos de un segundo aire, no, hombre. Es simplemente despertar, prepararse para hacerlo de nuevo”.

Fue una proclamación poderosa, ¿y los Dodgers?

“Simplemente no teníamos una respuesta”, dijo Roberts.

Su falta de respuesta se personificó en la reacción más lamentable en la novena entrada en la memoria reciente, Teoscar Hernández abre con una base por bolas y Max Muncy dobla y nadie más puede sacar la pelota del cuadro hasta que hubo dos outs, y Alex Call conectó un elevado hacia la izquierda para terminar el juego.

Si bien la serie está en juego, la derrota del martes deja una cosa muy segura. Si los Dodgers se convierten en los primeros campeones consecutivos del béisbol en 25 años, tendrán que celebrar ese título en Toronto. Después del Juego 5 del miércoles aquí, la serie viajará hacia el Juego 6 y 7, si es necesario.

Por 62ª temporada consecutiva, los Dodgers no podrán compartir esa fiesta del campeonato frente a sus fanáticos locales.

Eso apesta. Pero primero lo primero. Comenzando con el recientemente inestable Blake Snell el miércoles, y continuando con Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow en Toronto, los Dodgers tendrán que descubrir cómo sacar al menos siete entradas de los abridores y mantenerse alejados del maldito y horrible bullpen.

Fue el bullpen el que, como era de esperar, regaló este juego después de que Ohtani se fuera en la séptima entrada perdiendo solo 2-1 pero con corredores en segunda y tercera.

Entra Anthony Banda, quien cedió un sencillo productor a Andrés Giménez y un roletazo productor a Ty France. Luego, con una base por bolas intencional a Vladimir Guerrero Jr., Blake Treinen subió al montículo y permitió un sencillo productor a Bo Bichette y otro sencillo productor a Addison Barger.

Los Dodgers salieron de esa entrada con una desventaja de 6-1 y el juego prácticamente había terminado.

“No es genial”, dijo Muncy, quien tiene tres hits en 17 turnos al bate en la serie. “Estamos perdiendo las grandes oportunidades, incluido yo mismo. Soy uno de los grandes culpables de eso. He tenido algunas oportunidades y no las he aprovechado. Tenemos que conseguir el gran éxito”.

Y pensar que el día empezó tan brillantemente.

Kiké Hernández se inclinó hacia las gradas en el segundo lanzamiento para atrapar una bola de foul. Ohtani recibió base por bolas en la primera entrada para marcar su décima vez consecutiva que llega a la base. El tablero de video mostró al Príncipe Enrique y Meghan, ambos con gorras de los Dodgers, y la multitud abucheó, y todo fue muy divertido.

Los Dodgers incluso golpearon primero, en el segundo, cuando Muncy recibió base por bolas, Tommy Edman conectó sencillo al jardín derecho y Hernández anotó a Muncy con un elevado largo al derecho.

La ventaja, sin embargo, no duró mucho, los Azulejos se recuperaron rápidamente en el tercero con un sencillo inicial de Nathan Lukes seguido de un jonrón de dos carreras de ¿quién más? — Vladimir Guerrero Jr.

Los Dodgers finalmente parecieron poner nerviosos a los Azulejos en la sexta cuando los sencillos de Freddie Freeman y Teoscar Hernández con un out empujaron al abridor Shane Bieber al dugout. Pero al enfrentarse al relevista zurdo Mason Fluharty, los Dodgers fracasaron espectacularmente, con Muncy volando rápidamente hacia el centro y Edman ponchándose.

Después de ese jonrón de Guerrero, Ohtani procedió a retirar a 11 de los siguientes 12 bateadores antes de permitir el sencillo a Daulton Varsho y el doble a Ernie Clement que lo llevaron a su salida en el séptimo.

Ohtani dijo que no estaba cansado de llegar a la base nueve veces la noche anterior. Pero su noche de 3-0 en el plato combinada con su lento deterioro en un calor de 80 grados sugeriría lo contrario.

“Sabes, no lo sé”, dijo Roberts. “Pero sí, nos hizo un buen esfuerzo. Realmente lo hizo”.

Roberts finalmente no tuvo más remedio que acudir a su difamado bullpen. Pero como todos habían trabajado la noche anterior, estaban especialmente desdentados.

“Obviamente, anoche fue agotador para los corrales de ambos clubes, pero es una situación en la que todos están manos a la obra”, dijo Roberts.

Si no fue antes del martes, lo es ahora.