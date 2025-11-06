La Serie Mundial Dodgers-Blue Jays tuvo índices de audiencia récord. ¿Qué significa?

Hace dos años, los Dodgers se propusieron convertirse en el equipo de Japón. Los Toronto Blue Jays son el equipo de Canadá.

Cuando los dos equipos chocaron en la Serie Mundial de este año, los ratings alcanzaron la estratosfera.

El decisivo Juego 7 de la Serie Mundial atrajo un récord de 51 millones de espectadores en Estados Unidos, Canadá y Japón, dijo el miércoles la Major League Baseball, convirtiéndolo en el juego de la MLB más visto desde el Juego 7 de la Serie Mundial de 1991.

La serie tuvo un promedio de 34 millones de espectadores en los tres países, la mayor audiencia global de la Serie Mundial desde 1992. La audiencia fuera de los EE. UU. fue la mayor jamás registrada, incluso con otros países aún por contabilizar.

Sólo en Estados Unidos, un promedio de 16,1 millones de espectadores vieron cada partido, un aumento con respecto al año pasado incluso con los Yankees de Nueva York fuera y un equipo canadiense dentro. (La serie fue más dramática, siete juegos este año y cinco el año pasado, lo que ayudó).

Por tercer año consecutivo y quinta vez en seis años, la Serie Mundial tuvo una calificación más alta que las Finales de la NBA; este año, un 56% más.

Los sólidos índices de audiencia de la Serie Mundial, y la asistencia que aumentó por cuarto año consecutivo, subrayan el riesgo que correrían los propietarios si dejaran fuera a los jugadores el próximo invierno y cerraran el deporte en busca de un tope salarial.

Después de un paro laboral que le costó a la liga el final de la temporada de 1994 y el comienzo de la temporada de 1995, la asistencia promedio no se recuperó a los niveles previos a la huelga hasta 2006. La asistencia pronto volvió a caer a medida que los tiempos de juego rutinariamente pasaban de las tres horas (el reloj de campo resolvió eso) y en medio de la pandemia.

Incluso con los recientes avances, la asistencia sigue estando un 10% por debajo de su pico de 2007.

Los Bravos de Atlanta, a pesar de perderse los playoffs por primera vez desde 2017, anunciaron el miércoles que los ingresos de 2025 hasta el 30 de septiembre habían alcanzado los 671 millones de dólares (un 10% más que el año pasado) y las ganancias habían alcanzado los 36 millones de dólares.

Los ingresos de los Bravos incluyeron $71 millones de Battery, su desarrollo adyacente al estadio que depende en gran medida de la venta de tres millones de boletos para los juegos de los Bravos cada año. (Como empresa que cotiza en bolsa, los Bravos están obligados legalmente a publicar datos financieros; los Dodgers y la mayoría de los demás equipos no).

Los Ángeles lideró todos los mercados televisivos estadounidenses en ratings de Serie Mundial, seguida en orden por San Diego, Seattle, St. Louis y Milwaukee, según datos de Fox.

Tanto las sedes actuales como las futuras de los Atléticos (Sacramento y Las Vegas, respectivamente) se ubicaron entre las 10 mejores.

En Japón, un país con un tercio de la población de Estados Unidos, la Serie Mundial tuvo un promedio de 9,7 millones de espectadores. En Canadá, un país con una décima parte de la población de Estados Unidos, la serie tuvo un promedio de 8,1 millones de espectadores.

La transmisión del Juego 7 en Canadá fue la más vista de todas las transmisiones en inglés registradas, aparte de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, que se llevaron a cabo en Vancouver.