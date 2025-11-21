La transmisión número 500 de Cris Collinsworth en la NFL es un tributo a su permanencia

El señor Preparación no estaba preparado para esto.

Cris Collinsworth no tuvo idea de que el domingo por la noche en el SoFi Stadium sería su partido número 500 en la NFL como analista de color hasta que NBC le informó. No habría imaginado que Tampa Bay ante los Rams lo acercaría a eso.

“Eso fue simplemente sorprendente para mí”, dijo el campechano Collinsworth, todavía larguirucho y juvenil a sus 66 años. “Si me hubieran preguntado, habría dicho que había trabajado tal vez 250 o 300 juegos… Vaya, ¿cómo sucedió eso?”

El ex receptor de los Cincinnati Bengals, que alguna vez planeó ser abogado después de su carrera como jugador, ha tenido 13 compañeros jugada por jugada, 17 temporadas en la cabina de “Sunday Night Football”, 18 premios Emmy deportivos… y una pasión singular.

“Tienes que amar realmente el fútbol, ​​y eso es a lo que se reduce para él”, dijo su hijo, Jac, presentador de fútbol en NBC desde 2020. “Cuando era niño, siempre se levantaba a las 6 a. m., viendo películas hasta que llegábamos a casa de la escuela o de la práctica. Cenaba y luego volvía a bajar”.

Collinsworth ha convocado partidos de la NFL en 52 estadios diferentes, toda una hazaña en una liga con 32 equipos (cuatro de los cuales comparten sede). Ha trabajado en cinco sitios diferentes de juegos en casa de los Rams, por ejemplo: SoFi, el Coliseum, el Edward Jones Dome y el Busch Stadium en St. Louis, y el Anaheim Stadium (ahora Angel Stadium).

“Pasé 13 años con Cris y disfruté cada momento”, dijo Al Michaels, quien trabajó en 263 juegos con Collinsworth, encabezando la lista de compañeros de stand más frecuentes. “Tiene humor y entiende el juego a un nivel casi incomparable. Hay otros que también lo entienden, pero Cris tiene la capacidad de hacerlo muy accesible”.

A Collinsworth le gusta pensar que eso es hablarle al 98% de la audiencia en lugar de inclinarse demasiado hacia la charla granular que solo podría atraer a los expertos en fútbol.

“Cris es un locutor, no un locutor restringido”, dijo Rob Hyland, productor coordinador de “Sunday Night Football”. “Apelamos a más de 20 millones de personas cada domingo por la noche. No hablamos con mil entrenadores de fútbol. Si a mi mamá le interesa lo que dice Cris, estamos haciendo lo correcto”.

Cris Collinsworth, izquierda, trabaja con Mike Tirico en la cabina de “Sunday Night Football” durante un partido entre los Chargers y los Pittsburgh Steelers en el SoFi Stadium el 9 de noviembre. (Sam Farmer / Los Ángeles Times)

Como principio rector, Collinsworth piensa en una pregunta que su esposa, Holly, le plantea a menudo: ¿Por qué debería importarme?

“Es una gran frase, ¿sabes?” dijo. “Es como, está bien, tengo que darle a la gente una razón para que se preocupe. Y si lo hago, me verán”.

Eso no quiere decir que no profundice en los matices del juego. Compró una participación mayoritaria en Pro Football Focus en 2014, un servicio que recopila análisis y datos detallados para clientes profesionales y universitarios y se ha convertido en un elemento básico de la cobertura de la NFL de NBC.

“Es el tipo más inteligente en casi todas las salas en las que se encuentra, y nunca actúa así”, dijo el locutor de jugada por jugada de NBC Mike Tirico, quien trabajará en su juego número 96 con Collinsworth el domingo. “La facultad de derecho te enseña pensamiento crítico y eso es lo que Cris aporta a todo”.

Collinsworth estaba a un año de retirarse de los Bengals cuando comenzó la facultad de derecho en la Universidad de Cincinnati. Terminaría sus estudios en 1991, pero en ese momento llevaba dos años de carrera en los medios, por lo que nunca se presentó al examen de la abogacía.

Comenzó a presentar un programa de radio deportivo local, que más tarde llamaría el trabajo más difícil de su vida. Tenía que tener conocimientos sobre una amplia gama de equipos y temas, o al menos poder fingir.

“Allí cada noche es como una pelea a puñetazos y la gente piensa que eres un idiota”, dijo. “Y no hay manera de que sepa todo lo que necesito saber sobre la NBA, NASCAR y el fútbol. Es simplemente una lucha por la supervivencia, que fue un gran campo de entrenamiento para lo que hacemos”.

El locutor Cris Collinsworth saluda a los fanáticos mientras camina con Mike Tirico en el campo horas antes de que los Chargers se enfrentaran a los Pittsburgh Steelers en el SoFi Stadium el 9 de noviembre. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Joe Buck, quien trabajó 56 juegos junto a él, dijo que la experiencia en la radio perfeccionó la capacidad de Collinsworth para sentirse cómodo y conversar al aire.

“Con Cris, nunca salgo de un juego sin saber por qué un equipo ganó y el otro perdió”, dijo Buck. “Parece simple, pero no siempre es así. Puede ser directo y eso a veces enoja al jugador, pero siempre está bien pensado y generalmente es correcto”.

Collinsworth ha recorrido con éxito esa línea de ser sincero pero no grosero, de decir siempre lo que piensa a pesar de que sus opiniones a menudo molestan a los fanáticos de los 32 equipos.

“La pregunta número uno que he recibido durante toda mi carrera en todas las ciudades, incluyendo Cincinnati y especialmente Cincinnati, es: ‘¿Por qué odias… llenar el espacio en blanco con cualquiera que sea su equipo favorito?’”, dijo riendo. “Así que de vez en cuando digo: ‘¿Crees que odio a algún otro equipo?’ y es, ‘No. Sólo mi equipo. Eso es todo’”.

Collinsworth vive en Fort Thomas, Kentucky, justo al otro lado del río Ohio desde Cincinnati. Tiene una amplia sonrisa y una actitud tranquila y modesta. Se ríe de los memes y las imitaciones y de la idea de que nunca dejará pasar la oportunidad de felicitar a Patrick Mahomes de Kansas City. Todo es parte de un trabajo que realmente nunca le parece trabajo.

“En el estadio AT&T, nos sentamos directamente frente al palco de Jerry Jones”, dijo, refiriéndose al propietario de los Dallas Cowboys. “Es esencialmente el mismo palco. Pagó mucho dinero por su asiento. A nosotros nos pagan por sentarnos en el nuestro. Cada vez que siento pena por mí mismo, lo recuerdo”.

A menudo, en las reuniones de producción previas a un partido del domingo por la noche, Collinsworth le pregunta al jugador: “¿Cuándo en tu vida te diste cuenta por primera vez de que eras diferente?” Con frecuencia evoca una historia o una respuesta reflexiva.

Entonces, a punto de alcanzar un hito tan importante en la radiodifusión, ¿cuándo precisamente Collinsworth supo por primera vez que era diferente?

“Esperemos que la próxima semana”, dijo. “O tal vez el siguiente”.