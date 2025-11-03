La victoria de los Dodgers en la Serie Mundial logra 26 millones de espectadores en Fox

La emocionante victoria de los Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas el sábado sobre los Azulejos de Toronto fue el juego de Serie Mundial más visto desde 2017, según datos de Nielsen.

La transmisión por televisión de Fox del Juego 7 que dio a los Dodgers su segundo campeonato mundial consecutivo atrajo a un promedio de 25,5 millones de espectadores en Fox.

Los espectadores que vieron la transmisión en español en Fox Deportes y las plataformas de transmisión Fox Sports elevaron la cifra de audiencia a poco menos de 26 millones.

La victoria de los Dodgers por 5-4 generó la mayor audiencia para un juego de Serie Mundial desde la victoria de los Astros de Houston en el Juego 7 sobre el equipo en 2017, que tuvo una audiencia de 28,3 millones.

La cifra fue del 10% con respecto al último juego decisivo de la Serie Mundial de 2019, cuando los Nacionales de Washington derrotaron a los Astros.

La batalla del sábado quedará recordada como uno de los juegos más memorables en la historia de la Serie Mundial, con una serie de jugadas espectaculares en el campo y un dramático jonrón de la ventaja del receptor de los Dodgers, Will Smith.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, ganó su tercer juego de la serie con su fuerte salida de relevo, lo que le valió el Premio al Jugador Más Valioso de la serie.

El nivel de audiencia alcanzó su punto máximo entre las 8:30 y las 8:45 pm hora del Pacífico, con 31,5 millones de espectadores sintonizados.

Los Dodgers se convirtieron en el primer equipo de Grandes Ligas en ganar campeonatos consecutivos en 25 años.