LA28 revela el calendario completo de competiciones con grandes sorpresas

LA28 publicó el miércoles el calendario detallado de competencias diarias para los Juegos Olímpicos más importantes de la historia, presentando cada evento durante los 19 días de competencia que contarán con más de 11,000 atletas en 51 deportes.

Además de ser los más grandes en la historia de los Juegos, los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 serán los primeros en incluir más atletas femeninas que hombres. El calendario rinde homenaje al momento histórico para las mujeres en los deportes al presentar la final femenina de 100 metros en el Coliseo como el evento principal en horario estelar en el primer día oficial de competencia el 15 de julio de 2028.

“La razón por la que descartamos los 100 metros femeninos el primer día es porque queremos llegar a estos Juegos con fuerza”, dijo Shana Ferguson, jefa de deportes y organización de los Juegos de LA28, en una conferencia telefónica. “Y es probable que esa carrera esté entre las más vistas de todas las carreras de los Juegos. Sólo queremos comenzar el Día 1 con una exhibición masiva, enorme, de las mujeres más rápidas del mundo”.

La final femenina de 100 metros marcará la competencia del Día 1 que contará con ocho finales femeninas, la mayor cantidad en un solo día en los Juegos Olímpicos. La final masculina de 100 metros seguirá el día 2.

Programar la final femenina el día 1 requerirá que los mejores atletas corran hasta tres carreras de 100 metros en un día en lugar de programar la clasificación en un día separado como semifinales y finales. Los organizadores olímpicos presentaron la idea a las comisiones de atletas dentro de LA28 y a través de World Athletics. Mientras que algunos preferían mantener el status quo para los 100 metros femeninos, Janet Evans, directora atlética de LA28, dijo que la mayoría de los competidores simplemente querían saber cuándo serían sus carreras para poder planificar su entrenamiento en consecuencia.

“Creo que muchos atletas mirarán inmediatamente el calendario y planificarán su entrenamiento en torno a él”, dijo Evans, cuatro veces medallista de oro olímpico en natación. “Eso fue sin duda lo más importante cuando tomamos esta decisión”.

La elaboración del calendario requirió amplias consultas con atletas y federaciones deportivas internacionales. Los organizadores consideraron la posición del sol para el buceo, que se realizará al aire libre en el Centro Acuático Rose Bowl. Querían asegurarse de que los aficionados que esperaban para entrar a los estadios no quedaran al sol durante una competición de mediodía. Cansados ​​del calor que afecta a los caballos en Santa Anita, se encargaron de programar eventos ecuestres para sesiones temprano en la mañana o en la tarde.

Con el atletismo preparando el escenario en la primera semana, las competencias de natación que tradicionalmente se llevan a cabo primero se trasladaron a la segunda semana para permitir a los organizadores construir una piscina cubierta en el estadio SoFi después de que el lugar ayude a albergar la ceremonia de apertura el 14 de julio.

Pero siguiendo la tradición olímpica, el maratón se llevará a cabo el último fin de semana de los Juegos, con las mujeres corriendo en Venice Beach el día 15 (29 de julio) y los hombres compitiendo el día 16 (30 de julio). Como uno de los eventos olímpicos finales, los medallistas de maratón generalmente reciben sus medallas durante la ceremonia de clausura, que tendrá lugar en el Coliseo el 30 de julio, a partir de las 6 p.m.

Los Juegos de 2028 se acercan a importantes puntos de control a menos de tres años de la ceremonia inaugural. El calendario de competiciones Paralímpicas se dará a conocer a finales de este año. El programa de voluntariado ya se abrió a oportunidades comunitarias, mientras que las solicitudes para voluntarios durante los Juegos se abrirán en el verano de 2026. El registro de entradas para los Juegos Olímpicos se abrirá en enero de 2026.

Los fanáticos pueden comenzar a registrarse para la lotería de boletos en enero y los períodos de compra para aquellos que sean seleccionados en la lotería comenzarán en la primavera de 2026. Los precios comienzan en $28. Ante la preocupación por los altísimos precios de las entradas para eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA o la Serie Mundial, Ferguson dijo que LA28 no utilizará precios dinámicos, pero no especificó ningún detalle sobre los precios.

Ferguson dijo que el comité organizador tiene 14 millones de entradas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, lo que batiría el récord de entradas establecido por París 2024. Los Juegos Olímpicos más importantes y el calendario más repleto garantizarían ese tipo de asistencia.

“Qué gran responsabilidad es para nosotros”, dijo Ferguson sobre la organización de los Juegos Olímpicos más importantes de la historia. “El cuidado y la preocupación que se pusieron en la elaboración de este calendario de competencias. Les diré que las personas del equipo que realmente lo hicieron pasaron muchas noches sin dormir porque querían hacer esto bien para cada atleta, independientemente del deporte”.