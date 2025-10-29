Lamine Yamal ‘compra la mansión de £ 9,5 millones de Gerard Piqué y Shakira’ con una impresionante piscina y estudio de grabación

Según los informes, la superestrella de BARCELONA, Lamine Yamal, se mudará a una mansión que anteriormente perteneció a la leyenda del club Gerard Piqué.

El joven de 18 años supuestamente gana £325.000 a la semana en Cataluña, habiéndose establecido como uno de los adolescentes más talentosos del mundo.

Yamal ya ha comprado casas nuevas para su madre, su padre y su abuela en los últimos meses.

Y ahora se está preparando para gastar dinero en una enorme plataforma nueva para él.

El medio español El País afirma que Yamal está mirando la casa que anteriormente perteneció a Piqué y su ex esposa Shakira.

La mansión se cotizaba inicialmente en £ 12 millones cuando la pareja se separó y la puso a la venta hace tres años.

Fue construido en 2012 y tiene tres casas separadas en 3800 pies cuadrados.

La residencia principal incluye una cancha de tenis, piscinas cubiertas y al aire libre y un estudio de grabación.

Está adornado con dos casas separadas, una de las cuales ya se ha vendido, lo que significa que el valor de la propiedad restante se ha reducido a £9,5 millones.

Según se informa, Yamal está dispuesto a gastar una cantidad importante de dinero en renovaciones.

El español ha marcado tres goles y dado cinco asistencias en ocho partidos con el Barcelona en lo que va de temporada.

Actualmente, el Barcelona ocupa el segundo lugar en la tabla de La Liga con 22 puntos en 10 partidos, cinco puntos detrás del Real Madrid.

El equipo catalán sufrió una derrota por 2-1 ante Los Blancos en El Clásico del fin de semana.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham anotaron para darle la victoria al Real Madrid.