Lando Norris amplía su ventaja en la carrera por el título de F1 en el GP de Sao Paulo, pero Max Verstappen se roba el espectáculo tras salir desde el pit lane

LANDO NORRIS concluyó un fin de semana de ensueño para sus esperanzas de título al ganar un Gran Premio de Brasil dramático y plagado de accidentes.

Verstappen comenzó en el pit lane con un motor nuevo y logró un sorprendente tercer lugar detrás del adolescente italiano Kimi Antonelli, de 19 años, quien obtuvo el segundo lugar, su mejor resultado en un Gran Premio.

Oscar Piastri tuvo que conformarse con el quinto puesto después de recibir una penalización de 10 segundos por provocar un choque entre Charles Leclerc y Kimi Antonelli en la vuelta 7.

Esto significa que Norris está ahora 24 puntos por delante de Piastri, que ocupa el segundo lugar en la tabla, después de ganar también la carrera de velocidad del sábado para dejar un gran marcador en la carrera por el título.

Hubo drama desde el principio cuando Gabriel Bortoleto se estrelló en su carrera de casa en la primera vuelta, mientras que Leclerc hizo lo mismo después del choque con Antonelli.

Fue una carrera miserable para Lewis Hamilton, quien se retiró en la vuelta 40 de una carrera de pesadilla en la que sufrió daños tempranos y recibió una penalización de cinco segundos.

El furioso siete veces campeón del mundo criticó a los comisarios calificándolos de “una completa broma” cuando le informaron de la noticia.

Norris tuvo una buena salida y aplastó a Antonelli mientras Leclerc se mantuvo tercero y Piastri se defendió de Isack Hadjar.

Mientras tanto, fue un comienzo lamentable para Hamilton, que cayó cinco puestos hasta el puesto 18 después de chocar con Carlos Sainz.

Y más adelante en la vuelta chocó contra la espalda de Franco Colapinto en la recta principal y dañó su alerón delantero.

Bortoleto, que nació en Sao Paulo, se estrelló de nuevo después de su gran éxito en la carrera de velocidad, cuando Lance Stroll lo apretó y no tenía adónde ir aparte de girar contra la pared.

Un coche de seguridad salió temprano en la segunda vuelta cuando Hamilton entró en boxes para cambiar el alerón delantero mientras el coche de Bortoleto todavía estaba siendo autorizado.

Hubo un reinicio salvaje en la vuelta 7 detrás de Norris cuando Piastri se lanzó por dentro de Antonelli y los dos autos hicieron contacto.

El Mercedes chocó contra Leclerc, quien sufrió enormes daños y fue expulsado de la pista y abierto con su neumático rebotando como un polo.

Quedó FUERA de carrera con la suspensión completamente rota, lo que provocó un coche de seguridad virtual.

Verstappen estaba en el puesto 13, pero volvió a caer hacia atrás después de sufrir un pinchazo.

En medio del caos, Piastri llegó al segundo lugar, pero pronto recibió una penalización de 10 segundos por causar la colisión en la reanudación.

La tarde de Hamilton iba de mal en peor cuando dijo por la radio del equipo: “Compañero, me voy a estrellar aquí. Seguiré intentándolo. El coche está muy inestable” antes de entrar en boxes.

El pinchazo pareció ser una bendición disfrazada para Verstappen, que volaba con neumáticos medios y se situaba entre los cinco primeros en la vuelta 21.

Hamilton parecía lento en el puesto 17 y luego recibió una penalización de cinco segundos por causar una colisión con Franco Colapinto en la primera vuelta.

Hamilton se quedó furioso con los comisarios después de recibir otra penalización de tiempo y enfureció en la radio de su equipo: “Estos muchachos son una broma. Una completa broma”.

Norris entró en boxes, pero no le llevó mucho tiempo pasar a Verstappen con sus neumáticos más nuevos en la recta principal.

En la vuelta 39, Piastri cumplió su penalización antes de tirar los dados y poner los neumáticos blandos.

La carrera del siete veces campeón del mundo Hamilton tuvo un final miserable cuando se retiró en el garaje de Ferrari.

En la vuelta 50, una serie de paradas en boxes para los pilotos de Mercedes significaron que Verstappen, que partió desde el pit lane, quedó sorprendentemente en segundo lugar y luego lideró una vuelta más tarde cuando entró Norris.

Sin embargo, Red Bull no tomó ningún riesgo y llevó a Verstappen a boxes para cambiar neumáticos, lo que disparó un cohete en su trasero.

Se abalanzó sobre el exterior de su viejo enemigo George Russell, haciéndolo parecer fácil con un adelantamiento impecable por el tercer puesto.

Sin embargo, Norris fue muy claro y se alejó con otra gran victoria en su haber mientras el resto peleaba detrás de él.

