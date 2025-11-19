Lane Kiffin, un destacado entrenador, tiene una decisión difícil: ¿quedarse o irse?

Hace doce años, el entrenador Lane Kiffin fue humillado y despedido por el director atlético de la USC, Pat Haden, en la pista de un aeropuerto a las 3 am, momentos después de que los Trojans volaran desde Phoenix después de ser aplastados por Arizona State, 62-41.

Bien, tal vez no fue la pista, tal vez sea solo una tradición troyana, tal vez el disparo abrupto tuvo lugar en una pequeña habitación al lado de la pista.

De cualquier manera, el recuerdo ha quedado grabado en el corazón y la mente de Kiffin, ayudándolo a motivarlo a lograr un mayor éxito en el campo y un equilibrio aparentemente sincero en su vida personal.

Ahora las tornas han cambiado. Kiffin, de 50 años, ha llevado a Ole Miss al puesto número 5 del ranking nacional y a un récord de 10-1, el cuarto año en los últimos cinco que los Rebels han ganado al menos 10 juegos. Aparentemente se deshizo de la reputación de distanciamiento y actitud de “yo primero” que lo persiguió como entrenador en jefe fallido de la NFL a los 32 años y como asistente de Alabama, despedido por Nick Saban días antes de un juego por el título nacional por concentrarse demasiado en su próximo trabajo.

Sin embargo, aquí estamos de nuevo, Kiffin aparentemente contemplando lo impensable. ¿Realmente abandonaría a Ole Miss en vísperas del desempate de fútbol americano universitario para Florida o Louisiana State, otras escuelas de la SEC y potencias nacionales establecidas que buscan entrenadores en jefe?

Un joven aficionado muestra su apoyo al entrenador de Mississippi, Lane Kiffin, durante la segunda mitad de un partido contra Florida en Oxford, Mississippi, el 15 de noviembre de 2025. (Rogelio V. Solís/Associated Press)

La ex esposa de Kiffin, Layla (tienen una relación amistosa), y su hijo Knox, de 17 años, viajaron recientemente en jets privados a Gainesville, Florida, y Baton Rouge, Luisiana, presumiblemente para comprobar la habitabilidad y las vibraciones de la posible próxima entrada en el currículum de Kiffin.

Ole Miss está muy consciente de la inminente decisión de Kiffin y claramente quiere saber la respuesta antes del final de la temporada regular de los Rebels el 28 de noviembre contra Mississippi State. Kiffin, sin embargo, negó los rumores de que el director deportivo de Ole Miss, Keith Carter, le había dado un ultimátum para decidir antes de esa fecha.

“Sí, eso es absolutamente falso”, dijo Kiffin a “The Pat McAfee Show” en ESPN el martes. “No ha habido ningún ultimátum, ni nada parecido. Así que no sé de dónde vino eso, como muchas cosas que salen por ahí. Como dije, nos lo estamos pasando genial. Me encanta estar aquí”.

Para ser justos con Kiffin, la urgencia de decidir ahora y no al final de la temporada es una función del calendario de reclutamiento y del portal de transferencias del fútbol universitario actual. El período de inscripción para la escuela secundaria comienza el 3 de diciembre y el portal de transferencia se abre el 2 de enero.

La primera ronda de la CFP será el 19 y 20 de diciembre. Los cuartos de final serán la víspera y el día de Año Nuevo. Florida y LSU no pueden esperar tanto para contratar un entrenador.

¿Qué debería hacer? Los expertos más experimentados creen que no debería ceder.

“Kiffin debería quedarse y terminar la temporada; intentar ganar, tratar de llegar a la Final Four o más allá, crear recuerdos y forjar los vínculos profundos que se supone que debe representar el entrenamiento”, escribió el veterano columnista Dan Wetzel para ESPN.

Las razones para saltar a LSU o Florida son que ambas escuelas se encuentran en estados ricos en talento, con enormes bases de fanáticos y una profunda tradición. El techo es más alto y las gradas más llenas que en Oxford, Mississippi. Además, los entrenadores de esos poderes establecidos de la SEC tienden a trabajar durante años. ¿Quién sabe cuándo se presentará una oportunidad similar?

El dilema de Kiffin es comprensible. Los administradores de Old Miss, sin embargo, recuerdan vívidamente el año 2022, cuando Auburn cortejó a Kiffin y permitió que el problema persistiera y saboteara una temporada potencialmente grandiosa. Los rebeldes tenían marca de 8-1 cuando comenzaron los rumores y luego perdieron cuatro seguidos.

Nadie en Ole Miss quiere otro colapso porque Kiffin, nuevamente, tenía un ojo errante. Su decisión es difícil y no esperará.