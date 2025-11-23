Las esperanzas de la USC en los playoffs de fútbol americano universitario se hicieron añicos con la derrota ante Oregon

La última vez que llegó aquí, a las puertas del College Football Playoff, Lincoln Riley solo pudo observar cómo las esperanzas de la USC se esfumaban con un solo pellizco en el tendón de la corva. Sin su mariscal de campo ganador del Heisman sano, la USC se quedó dolorosamente corta, preguntándose por las temporadas frustrantes que siguieron a lo que podría haber sido.

A Riley le tomaría casi tres años, y muchos altibajos en el medio, regresar al mismo lugar con la USC, solo para que la puerta se cerrara de golpe una vez más, esta vez en una derrota por 42-27 ante el No. 7 Oregon.

Con sus esperanzas de playoffs frustradas por una tercera derrota, salvo una secuencia improbable de eventos, USC (9-3) parece encaminarse a un juego de bolos de segundo nivel, mientras que los Ducks son uno de los tres equipos del Big Ten que probablemente albergarán un enfrentamiento de playoffs en casa. Es un trago especialmente amargo, considerando el progreso que Riley ha pregonado esta temporada, cuatro años después de su mandato en la USC.

“Esto es la USC; el estándar aquí es increíblemente alto”, dijo Riley. “Hemos ganado muchos juegos este año. Los que no hemos ganado, estamos ahí”.

Era un estribillo familiar de Riley, quien ha perdido sus cinco juegos contra los 10 mejores equipos como entrenador de la USC. Pero las derrotas de los Trojans esta temporada dejaron pocas dudas sobre cómo y por qué se quedaron cortos. En Illinois, fueron penalizaciones y errores costosos. En Notre Dame, una jugada descabellada y pérdidas de balón inoportunas acabaron con ellos.

Contra Oregon (10-1), fueron más de las mismas faltas de disciplina. Excepto que esta vez, los errores agotadores se produjeron en gran medida en equipos especiales. El más evidente de los cuales Riley recordaría como el punto de inflexión del sábado.

Faltaban apenas unos minutos para el segundo cuarto. Empatado 14-14, la USC se quedó corta del mediocampo. Así que los troyanos se dirigieron a Malik Benson de Oregón.

El despeje voló en una línea hacia Benson, quien encontró la ventaja y pasó volando la última línea de defensa de USC, 85 yardas intactas hasta la zona de anotación. El efecto del regreso sólo reverberaría a partir de ahí.

“Obviamente, fue una jugada enorme, enorme en el juego”, dijo Riley. “Definitivamente no quieres darles algo así”.

Ciertamente tampoco querrás dejar que esos pasos en falso se acumulen como una bola de nieve. Pero eso es precisamente lo que sucedió cuando el mariscal de campo Jayden Maiava enfrentó una fuerte presión en un tercer intento en la siguiente posesión de USC y lanzó una oración al tráfico. Oregon interceptó el pase.

La defensa de la USC aguantó inicialmente y Oregon envió un intento de gol de campo desde el poste. Si los troyanos hubieran tomado el control desde allí, lo que siguió podría haber alterado el rumbo de la temporada de la USC y la temporada de fútbol universitario en general.

Pero al intentar bloquear el gol de campo, el apoyador Desman Stephens saltó sobre la línea de los Ducks y fue sancionado con una penalización de 15 yardas. Riley dijo que Stephens “simplemente entró un poco en pánico”. Tres jugadas después, Oregon anotó un touchdown para tomar una ventaja que nunca abandonaría.

“Estamos jugando lo suficientemente bien ahora como para tener una secuencia como esa. [away] vencer a nadie”, dijo Riley. “Eso es lo que se siente”.

El receptor abierto de la USC, Makai Lemon, intenta superar a los backs defensivos de Oregon, Dillon Thieneman (31) y Jadon Canady, a la derecha, durante la primera mitad del sábado. (Lydia Ely / Prensa Asociada)

La serie de errores de los equipos especiales finalmente hundió a la USC, pero no fue el único error que cometieron los Trojans en ese aspecto del juego. USC también falló un gol de campo, pateó un saque de salida fuera de los límites y fue sancionado por interferencia en la recepción.

Otros errores empeoraron las cosas. Los Trojans fueron sancionados con ocho penalizaciones para 103 yardas, la cuarta vez esta temporada que reciben tanta penalización.

La defensa de los troyanos ciertamente no ayudó, a pesar de las garantías de que habían solucionado sus problemas en tres destacadas actuaciones en la segunda mitad. Contra Oregon, sin embargo, ese progreso fue difícil de detectar, ya que USC cedió 436 yardas, apenas por debajo de la peor marca de la temporada.

La derrota no fue por falta de esfuerzo de su ataque aéreo. Después de una actuación cuestionable como visitante en cada uno de los primeros cuatro viajes de la USC, Maiava realizó grandes lanzamientos para mantener con vida a los Trojans. Siete de sus 25 pases completos fueron para 15 yardas o más. Terminó con 306 yardas y tres touchdowns, mientras que el estudiante de primer año Tanook Hines (141) y su compañero receptor Ja’Kobi Lane (108) tuvieron actuaciones destacadas.

Con su ataque veloz incapaz de mover el balón, el juego aéreo fue lo único que realmente funcionó para la USC.

El mariscal de campo de USC, Jayden Maiava, mira hacia el marcador en la segunda mitad de la derrota 42-27 ante Oregon el sábado. (Lydia Ely / Prensa Asociada)

King Miller había sido estelar en las cinco semanas desde que asumió el papel principal en el backfield de la USC. Pero el avance troyano fue totalmente neutralizado por el sólido frente defensivo de Oregon. Corrió sólo 30 yardas, el más largo de sus 15 acarreos fue de sólo cinco yardas. Los Trojans lograron solo 52 yardas por tierra total, la menor cantidad desde la derrota de noviembre de 2023 ante UCLA.

“No corrimos el balón tan bien como lo hemos hecho o tan bien como esperábamos”, dijo Riley.

Después de que los entrenadores de la USC reiteraran durante toda la semana la importancia de comenzar rápido, la USC hizo una declaración inmediata. En su primera serie, USC avanzó por el campo y Maiava encontró a Makai Lemon en un pase de ocho yardas que llevó a la zona de anotación.

Pero mientras el juego terrestre de la USC tuvo problemas, Oregon enfrentó poca resistencia, acumulando 179 yardas terrestres y tres anotaciones.

Al comienzo del segundo cuarto, Maiava encontró a Lemon nuevamente en un pase giratorio en el backfield, solo para que Lemon lanzara el balón en un pase doble. Esperando el pase estaba Hines, quien saltó para un acrobático touchdown de 24 yardas en medio del tráfico.

Los fuegos artificiales no terminaron ahí. Pero los errores de los equipos especiales cambiarían el tenor del juego, ya que Oregon abrió una ventaja de 28-14 en el medio tiempo.

Justo antes de la mitad, USC condujo hasta la yarda 10 con segundos restantes, solo para que el pateador Ryon Sayeri lograra un intento de gol de campo de 27 yardas desde el poste.

Una intercepción en el tercer cuarto de Kennedy Urlacher, una de las dos reservas de la USC que comenzaron como safety, les dio algo de vida a los Trojans. Pero no habría una postura firme en la segunda mitad por parte de la defensa de la USC, como lo hizo en las últimas tres semanas. Su ofensiva eléctrica tampoco pudo retroceder en el tiempo.

A medida que transcurrían los últimos segundos, sólo quedaba la comprensión de que, una vez más, sus esperanzas de una temporada especial se habían desvanecido justo en la puerta.