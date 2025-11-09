Las lesiones alcanzan a los Lakers mientras la racha ganadora termina en derrota ante los Hawks

Con los Lakers perdiendo por 20 puntos en el tercer cuarto en Atlanta, el único sonido que salía de su banco fueron los huecos aplausos de aliento de Nick Smith Jr. El resto de los Lakers se sentaron con los hombros caídos en el banco o merodearon con la cara en blanco en un semicírculo esperando que sus entrenadores se unieran.

No había mucho que decir.

La racha de cinco victorias consecutivas de los Lakers terminó en una paliza cuando los Hawks dominaron 122-102 el sábado en State Farm Arena.

Jugando un tercer partido consecutivo sin Austin Reaves, Luka Doncic intentó mantener a los Lakers (7-3) con 22 puntos, 11 asistencias y cinco rebotes, pero todos sus puntos llegaron en la primera mitad y salió después de sólo 27 minutos mientras los Hawks construían una ventaja de 25 puntos a mediados del tercer cuarto. El alero Jake LaRavia anotó 13 puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos robos, y Jarred Vanderbilt tuvo 18 rebotes, uno menos que el máximo de su carrera.

“Esta no es la identidad de este equipo”, dijo LaRavia. “Este juego fue un caso atípico de los primeros 10 juegos que jugamos. [We have to] simplemente no dejes que eso nos rompa y prepárate para jugar el próximo partido”.

Los Lakers, que ganaron sus primeros cuatro partidos como visitantes, comenzaron su gira de cinco partidos con una nota amarga y ahora necesitan recuperarse cuando jueguen contra Charlotte el lunes.

Los Hawks (5-5) jugaban el segundo partido consecutivo en casa después de perder ante los Toronto Raptors el viernes. Tuvieron fuera a cuatro de cinco titulares, incluidos Trae Young (rodilla), Kristaps Porzingis (descanso) y Nickeil Alexander-Walker (espalda).

Los Lakers deberían conocer los peligros de un equipo desesperado y falto de personal. Hace sólo cinco días acabaron con la racha de tres victorias consecutivas de Portland sin Reaves, Doncic o LeBron James. El entrenador JJ Redick dijo que reiteraría la lección antes del partido del sábado para evitar una decepción.

Luego los Lakers se quedaron atrás por 13 en el primer cuarto. Su déficit se disparó a 26 después de tres cuartos. Redick comenzó a sentar a sus titulares a mediados del tercero.

“Simplemente no hay mucho que me guste esta noche”, dijo Redick con total naturalidad.

De cara a un viaje a través del país, los Lakers llegaron a Atlanta el jueves y programaron una práctica el viernes con una actividad de vinculación de equipo esa noche. Realizaron una práctica de tiro en la arena el sábado por la mañana.

Sin embargo, incluso con el tiempo extra para prepararse, Redick se dio cuenta en los primeros dos minutos de que el equipo no tenía la energía necesaria para ganar. ¿Qué vio el técnico durante ese fatídico tramo?

“Nada”, dijo Redick.

El base de los Atlanta Hawks, Vit Krejci, dispara entre el centro de los Lakers, Deandre Ayton, y el delantero Rui Hachimura en la primera mitad del sábado. (Mike Stewart/Prensa asociada)

Fue la última palabra de su conferencia de prensa, que duró 100 segundos.

Doncic ayudó a liderar un rápido avance en el tercer cuarto, asistiendo en tres canastas consecutivas en una racha de 7-0 que redujo la ventaja a nueve, pero los Hawks respondieron anotando siete puntos sin respuesta y forzando dos pérdidas de balón. El pívot Deandre Ayton fue sustituido por última vez faltando 8:49 en el tercero.

“Jugaron fenomenal”, dijo Ayton, quien anotó 11 puntos con cinco de cinco tiros y cinco rebotes. “Pero ni siquiera estamos cerca de competir en cierto sentido, se ve mal en el papel y en la película. Este es uno de esos juegos en los que sí, la comida sabrá mal esta noche”.

Doncic y Marcus Smart, otro líder veterano, no estuvieron disponibles para los periodistas después del partido.

Mouhamed Gueye, de Atlanta, incendió a los Lakers con 21 puntos, ocho de 12 tiros y cuatro triples. Los Lakers, que habían atribuido a su conexión y química el mérito de haberlos ayudado a pasar largos períodos sin sus estrellas, de repente se quedaron en silencio cuando se enfrentaron a un gran déficit frente a una multitud ruidosa.

Con la mayoría de los fanáticos de Atlanta dirigiéndose hacia las salidas en los últimos dos minutos, el grupo de fanáticos más dedicado de los Hawks, el “404 Crew”, hizo eco en la arena casi vacía con un cántico final: “¿Dónde está LeBron?”

La superestrella aún no ha jugado ni un solo minuto esta temporada debido a un ataque de ciática.