Las lesiones obligan a los Seahawks a hacer cambios en el centro | Computadora portátil

RENTON – Una clave subestimada para el sorprendente éxito ofensivo de los Seahawks en la primera mitad de la temporada 2025 ha sido la continuidad en la línea ofensiva.

Al comenzar con marca de 7-2 y ocupar el tercer lugar en puntos por juego con 30.6, los Seahawks han iniciado con los mismos cinco en la línea en todos los juegos, incluso en la victoria del domingo por 44-22 sobre Arizona.

Eso contrasta marcadamente con la línea de 2024, que tuvo seis alineaciones iniciales diferentes a lo largo de la temporada y 10 titulares diferentes.

Esa continuidad se verá interrumpida por primera vez el domingo cuando los Seahawks jueguen contra Los Angeles Rams en un enfrentamiento por el primer lugar de la NFC Oeste, ya que el entrenador Mike Macdonald dijo que el centro titular Jalen Sundell se perderá “varias semanas” por una lesión de rodilla sufrida en el segundo cuarto contra los Cardinals.

Macdonald dijo que Sundell podría tener que ir a la reserva de lesionados, lo que significaría perderse al menos cuatro juegos, pero que la lesión “no pone fin a la temporada, a partir de hoy… Veremos cómo va. Pero con suerte lo recuperaremos”.

La buena noticia es que los Seahawks tienen un reemplazo experimentado en Olu Oluwatimi, un jugador de tercer año que fue seleccionado en la quinta ronda procedente de Michigan en 2023.

Oluwatimi inició los últimos ocho juegos hace un año cuando Connor Williams se retiró sorprendentemente a mitad de temporada y también tuvo una apertura como novato en 2023.

Sundell y Oluwatimi estaban en lo que parecía ser un empate para el puesto de centro titular de cara al campo de entrenamiento, y algunos consideraban que Oluwatimi tenía una ligera ventaja cuando comenzó el campamento.

Oluwatimi se perdió algunas semanas del campo de entrenamiento por una lesión en la espalda que abrió la puerta para que Sundell, un jugador de segundo año procedente del estado de Dakota del Norte, ganara el puesto.

“Pensé que estaba jugando muy bien para nosotros”, dijo Macdonald sobre Sundell. “Muchas de las cosas que él hace bien, Olu también las hace. … Es duro, resistente, todas esas cosas. Pero Olu también lo es. Olu también es un muy buen jugador y ha jugado un gran fútbol para nosotros y eso es lo que vamos a necesitar de él”.

Oluwatimi ha participado sólo en 30 jugadas esta temporada, incluidas nueve en la victoria en Pittsburgh cuando Sundell tuvo calambres, antes de ser convocado para jugar 33 contra Arizona.

El día de Oluwatimi tuvo un comienzo difícil ya que fue sancionado por una salida en falso en su primera jugada en la yarda 1 de Arizona (anotaron en la siguiente jugada) y también falló una jugada con el mariscal de campo Sam Darnold en la siguiente serie que resultó en un balón suelto perdido en la yarda 3 de Seattle.

Oluwatimi suavizó las cosas y terminó con una sólida calificación general de 78,1 de Pro Football Focus, incluido 82,5 en bloqueo terrestre, la mejor del equipo.

Macdonald citó el bloqueo de Oluwatimi como clave en la segunda mitad cuando los Seahawks, que ganaban 35-0 a mitad del segundo cuarto, enfatizaron su ataque terrestre al intentar agotar el tiempo. Tuvieron 121 yardas terrestres en 25 intentos en la segunda mitad, mientras que Darnold lanzó sólo dos pases.

“Realmente emocionado por Olu”, dijo Macdonald. “Hablamos de estar listos y luego, cuando se presentó su oportunidad, jugó un fútbol realmente bueno para nosotros y fue realmente un catalizador detrás de muchas de esas carreras”.

Una pregunta más importante puede ser quién será su respaldo.

El novato Bryce Cabeldue, una selección de sexta ronda procedente de Kansas, ha estado activo en todos los partidos de esta temporada, en gran parte porque es el centro del tercer equipo además de jugar como guardia. Cabeldue jugó las últimas seis jugadas el domingo y también tuvo un intercambio fallido con el QB suplente Drew Lock que los Seahawks recuperaron.

Macdonald señaló que la selección de tercera ronda de 2024, Christian Haynes, que figura como guardia, también puede jugar como centro. Haynes, el 81calle seleccionado general en 2024 procedente de UConn, tuvo algunas jugadas como centro en el campo de entrenamiento antes de sufrir una lesión en el pectoral que lo llevó a la reserva de lesionados.

Antes de la lesión, había perdido la batalla por el puesto de guardia derecho ante Anthony Bradford y pensaba entrar en la temporada como suplente los días de partido.

Haynes regresó a la práctica el 29 de octubre y el equipo tendrá que decidir la próxima semana si ingresa al roster de 53 hombres o permanece en IR por el resto de la temporada.

La lesión de Sundell parece abrir la puerta a un escenario en el que Sundell pase a la lista de lesionados y abra un lugar para Haynes, aunque Macdonald dijo el lunes que no se ha decidido nada.

“Está practicando bien”, dijo Macdonald sobre Haynes, confirmando que el equipo continúa considerándolo como una opción como guardia y centro. “No está obteniendo repeticiones con ellos, pero se enfrentará a nuestra línea D. Esta semana probablemente mostrará una mejor imagen de lo que debemos hacer en el futuro”.

Otra posible opción a largo plazo es Shane Lemieux, quien está en la reserva de lesionados del equipo de práctica desde el 8 de octubre. Inició cuatro partidos como centro el año pasado para los Saints cuando el coordinador ofensivo de los Seahawks, Klint Kubiak, desempeñaba el mismo rol en Nueva Orleans. Lemieux firmó el 20 de septiembre.

Reed tiene una segunda cirugía, el equipo es optimista para su regreso

Macdonald dijo que el tackle defensivo Jarran Reed tuvo una segunda cirugía el lunes por la mañana para reparar una lesión en la muñeca y el pulgar que sufrió contra Houston el 20 de octubre. Macdonald reveló el domingo que Reed tuvo una cirugía inicial durante la semana de descanso después del juego de Houston, lo que lo tenía catalogado como cuestionable para el juego de Washington.

Reed jugó contra los Commanders y el equipo pensó que había superado bien el juego, incluyéndolo como participante pleno en la práctica durante toda la semana en el período previo a la victoria sobre Arizona.

El sábado, Reed fue colocado en la lista de reservas lesionados luego de que se determinó que la lesión no se estaba curando como el equipo esperaba.

Estar en IR significa que Reed tendrá que perderse tres juegos más. Macdonald dijo que no hay una ETA clara sobre cuándo podría regresar, pero dijo que el equipo tiene la esperanza de que regrese en algún momento.

No hay actualizaciones sobre Jones, Horton, Jobe

Macdonald dijo que no tenía información actualizada sobre tres jugadores clave que se ausentaron el domingo por lesiones: el apoyador central Ernest Jones IV (rodilla), el esquinero Josh Jobe (conmoción cerebral) y el receptor Tory Horton (espinilla/ingle).

“Es demasiado pronto para saber (si podrán jugar el domingo contra los Rams)”, dijo Macdonald. “…Tenemos que jugar día a día con esos muchachos. Pero yo diría que los tres esperan jugar”.

Macdonald elogia la obra de Pritchett

La lesión de Jobe abrió la puerta para que Riq Woolen comenzara nuevamente en un puesto de esquinero frente a Devon Witherspoon y para que el esquinero de segundo año Nehemiah Pritchett jugara en seis conjuntos defensivos. Pritchett participó en 23 jugadas, la mayor cantidad de la temporada, y realizó lo que Macdonald dijo que fue una de las jugadas clave del juego cuando rompió un pase en la zona de anotación de Jacoby Brissett a Marvin Harrison Jr. en una jugada de cuarto intento al final del tercer cuarto con los Seahawks adelante 38-15.

Pritchett tuvo que girar y mover su mano derecha para alejar la pelota mientras los dos caían al césped.

“Les mostramos la copia de televisión a los muchachos varias veces”, dijo Macdonald. “El control del cuerpo y la conciencia, nunca había visto una jugada como esa antes… Nehemiah jugó su mejor juego como Seahawk ayer, y esperamos eso de él en el futuro. Está grabado ahora. Esa jugada probablemente finalmente selló la victoria para nosotros, porque de lo contrario, si logran ese touchdown, se reducirá a un juego de dos anotaciones con 20 minutos para el final o algo así. Esa fue una gran jugada”.