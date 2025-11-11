Las mujeres de Washington Husky entran en el Top 25 de Associated Press

Por primera vez en casi dos años, el equipo de baloncesto femenino de Washington regresó el lunes al ranking de los 25 mejores de The Associated Press y saltó a la encuesta en el puesto 25.

En su primer partido de temporada, los Huskies derrotaron a Seattle U 90-43 el 3 de noviembre para lograr su victoria más desigual desde una paliza de 74 puntos contra North Carolina Central el 9 de noviembre de 2023.

Ese mismo año, UW hizo una breve aparición en el ranking de AP el 18 de diciembre de 2023 en el puesto 23 y fue eliminada de la encuesta la semana siguiente.

Esta vez, Washington está preparado para permanecer más tiempo en la clasificación.

Los Huskies son los favoritos en sus próximos siete juegos, incluido el enfrentamiento del lunes a las 6 pm contra Montana en el Alaska Airlines Arena.

Washington juega en Utah y recibe a Fresno State, Vermont, Southern, UC San Diego y San Jose State antes de un primer partido como visitante del Big Ten contra el No. 8 USC el 7 de diciembre.

Nota