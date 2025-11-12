Lauren Turner, jugadora de fútbol del CSUF, muere tras un accidente de scooter

Lauren Turner, jugadora de segundo año del equipo de fútbol femenino de Cal State Fullerton, murió casi seis semanas después de que ella y una compañera de equipo fueran atropelladas por un camión mientras viajaban en scooters eléctricos en una carretera cerca del campus. Ella tenía 19 años.

“Esta mañana temprano, nuestra dulce Lauren se durmió en el Señor”, escribió su familia el viernes en una página de GoFundMe que se había iniciado para ayudar a cubrir sus costos médicos. “Nuestros corazones están destrozados y nuestra familia ha cambiado para siempre. La extrañaremos sin medida, pero nos reconforta saber que ahora está en el amoroso abrazo de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo”.

Originaria de Tustin, Turner comenzó a jugar fútbol a los 4 años. Fue jugadora universitaria durante cuatro años en la escuela secundaria Arnold O. Beckman, incluidos dos años como capitana del equipo, y obtuvo el premio MVP del equipo en su tercer año. Como estudiante de primer año en Cal State Fullerton, jugó en los 20 partidos, fue titular en cuatro y terminó con un gol y una asistencia. Esta temporada, hizo ocho aperturas en 10 partidos.

“Como jugadora de fútbol dedicada, era conocida por su aliento, determinación y la forma en que animaba a quienes la rodeaban”, escribió la familia de Turner. “Sus compañeros de equipo y entrenadores han compartido innumerables historias sobre su positividad, humor, competitividad y liderazgo, recordatorios de la luz que llevó dentro y fuera del campo.

“Como su familia, siempre supimos la bondad y la luz que brillaban dentro de ella, pero escuchar a otros hablar de ello afirma la verdadera bendición que ella fue para todos los que la conocieron”.

Lauren Turner fue recordada por sus compañeros de equipo de Cal State Fullerton como “la compañera de equipo más divertida, carismática y cariñosa que puedas pedir”. (Atletismo de Cal State Fullerton)

Turner y su compañera de equipo de los Titans, Ashlyn Gwynn, iban en scooters eléctricos a un partido de fútbol masculino alrededor de las 7 pm del 27 de septiembre cuando fueron atropelladas por un camión en Associated Road cerca de Yorba Linda Blvd. Boulevard, según el Departamento de Policía de Fullerton.

Los agentes que acudieron a la colisión encontraron a dos mujeres “en la carretera con heridas importantes que ponen en peligro sus vidas”, según un comunicado de prensa de la policía de Fullerton.

Los socorristas llevaron a los dos, que no llevaban cascos, a un centro de traumatología local. El alcohol y las drogas no parecieron ser un factor en el accidente, dijo el departamento.

Kristy Wells, especialista en información pública de la policía de Fullerton, dijo el martes que una investigación sobre la colisión aún está activa y en curso. No se han presentado cargos contra el conductor a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange.

Según una actualización del 30 de octubre en una página de GoFundMe que comenzó a ayudar con las facturas médicas de Gwynn, Gwynn había progresado lo suficiente después de un mes en la UCI como para ser trasladada a una unidad de atención progresiva.

“Su recuperación ha sido nada menos que milagrosa”, escribió la familia de Gwynn.

Se llevará a cabo una vigilia con velas en memoria de Turner en el campo Titan Stadium de Cal State Fullerton a las 5:30 pm PST el miércoles.

“Lauren era la compañera de equipo más divertida, carismática y cariñosa que puedas pedir”, dijeron en un comunicado los compañeros de Turner del equipo de fútbol 2025. “Ella fue la primera en celebrar las victorias de otras personas. Ella es la verdadera definición de una persona increíble. Siempre se comportó con compasión, amabilidad y felicidad. El impacto que tuvo en el programa de fútbol femenino de los Titans es inconmensurable.

“Todos la extrañaremos muchísimo, pero su familia Titan la recordará para siempre. Te amamos, Lauren, nuestra número 5 para siempre”.

El redactor del Times, Andrew J. Campa, contribuyó a este informe.