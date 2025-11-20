LeBron James regresa y reparte 12 asistencias mientras los Lakers derrotan al Jazz

LeBron James entró en la cancha del Crypto.com Arena aproximadamente una hora antes de que los Lakers comenzaran a prepararse para jugar contra Utah Jazz para comenzar su rutina previa al juego, el rumor aumentaba con cada movimiento y todos anticipaban que haría su debut en la temporada.

Y así comenzó para James, el inicio de su temporada número 23, un récord de la NBA, la ciática que lo mantuvo fuera de los primeros 14 juegos de los Lakers ya no lo detuvo.

James ofreció un espectáculo con sus deslumbrantes pases a compañeros abiertos que llevaron a los Lakers a un marcador de 140-126 el martes por la noche. Fue llamativo con muchas de sus 12 asistencias y 11 puntos. Acertó cuatro de siete tiros de campo y dos de tres desde el rango de tres puntos en 29 minutos y 37 segundos.

James se fue definitivamente con 6:39 por jugarse y los Lakers lideraban por 19. Luka Doncic fue una fuerza con 37 puntos, 10 asistencias y cinco rebotes, mientras que Austin Reaves (26 puntos) y Deandre Ayton (20 puntos y 14 rebotes) volvieron a estar en la cima de sus juegos.

James había jugado por última vez en un partido de la NBA el 30 de abril, una derrota en la primera ronda de los playoffs en el Juego 5 contra los Minnesota Timberwolves que eliminó a los Lakers.

“Fue divertido estar ahí con los muchachos”, dijo James. “Como dije, ha sido duro mentalmente para mí. Como si fuera la primera vez que comencé una temporada de baloncesto y no jugué desde que comencé a jugar baloncesto. Desde que tenía 9 años, nunca me he perdido el comienzo de una temporada de baloncesto. Así que pasar por eso física, emocional y espiritualmente y todo me puso a prueba y mantener la cabeza baja con el trabajo y luego mantener la cabeza en alto con la fe me ha llevado a este punto hoy. Mucha alegría. Probablemente mucha de verme sonreír y hablar Mucho en la cancha hoy. Simplemente estar ahí con esos muchachos fue muy divertido”.

James falló su primer tiro, un triple al comienzo del primer cuarto, pero anotó el segundo, un triple con 8:20 segundos restantes en el segundo cuarto, el tiro en salto de 26 pies en el lado izquierdo de la cancha proveniente de un pase de Reaves.

Menos de un minuto después, James estaba nuevamente en su bolso, lanzando un globo a Ayton para una volcada, y medio minuto después le lanzó un pase a Marcus Smart para una bandeja.

Cuando James anotó un triple faltando 43,6 segundos en el segundo cuarto, superó a Reggie Miller (2.560) en el sexto lugar en la lista de todos los tiempos de la NBA en triples de la temporada regular.

James comenzó lentamente, pero comenzó a construir a medida que avanzaba el segundo cuarto, anotando siete puntos, repartiendo cuatro asistencias y capturando dos rebotes en la primera mitad. Acertó dos de cuatro tiros de campo y dos de tres desde el rango de tres puntos, todo en 17 minutos.

Los Lakers (11-4) cedieron 71 puntos en la mitad, los Jazz acertaron el 55,3% de sus tiros y el 40% de sus triples.

Pero los Lakers mejoraron su defensa en el tercer cuarto y tuvieron otro momento especial de James cuando lanzó un pase cruzado a Gabe Vincent, quien anotó un triple cuando sonó el timbre para darle a los Lakers una ventaja de 104-93 al llegar al último cuarto.

James no había terminado. Llenó la línea en un contraataque en el último cuarto, recibió un pase de Reaves por la banda y lanzó un pase con la izquierda a Ayton para una volcada.

El Jazz pidió un tiempo muerto faltando 8:25, lo que le dio a la multitud la oportunidad de animar aún más.

“El viento estaba un poco inestable al principio”, dijo James. “Obviamente eso era lo que se esperaba. Pero a medida que el juego avanzaba, mi viento mejoró mucho, obtuve mi segundo aire, obtuve mi tercer aire. El ritmo todavía está regresando, el primer juego en bastante tiempo, en casi siete meses. Todo lo que sucedió esta noche fue como se esperaba”.

A los Lakers les quedan 67 partidos de temporada regular y tendrán que idear un plan sobre cómo utilizar a James el resto de la temporada. La clave es asegurarse de que se mantenga sano y disponible.

“Tendremos que, usamos la palabra ‘territorio inexplorado’ varias veces en la pretemporada, tendremos que manejar esto lo mejor que podamos, dado que no hay precedentes para ello”, dijo el entrenador JJ Redick antes del partido. “Él conoce su cuerpo mejor que nadie.

“Micro [Mancias, James’ trainer]obviamente, probablemente sea el número 2 allí. El nivel de comunicación que tuvimos el año pasado y durante este período de seis o siete semanas ha sido realmente bueno. Entonces, no espero cambiar allí. Descubriremos formas de hacer que descanse cuando lo necesite”.