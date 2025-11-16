Leon Edwards brutalmente NOQUEADO por Carlos Prates en UFC 322 y dejado en un limbo importante después de su tercera derrota consecutiva

LEON EDWARDS no pudo detener su reciente deterioro cuando fue brutalmente noqueado por Carlos Prates.

El ex rey de los pesos welter se enfrentó al favorito de los fanáticos en un UFC 322 apilado en el Madison Square Garden esta mañana temprano.

Edwards, de 34 años, ingresó al combate cuerpo a cuerpo del MSG con una racha de dos derrotas consecutivas y su relevancia en la cima de la división al filo de la navaja.

Prometió recordarle al mundo que todavía era el hombre de las 170 libras en una entrevista exclusiva con SunSport a principios de esta semana.

Pero sufrió su tercera derrota consecutiva gracias a un brutal KO en el segundo asalto por parte del en forma Prates.

Edwards inmediatamente tomó el centro del octágono y buscó fintar y aterrizar contraataques.

Pronto cambió de táctica con un derribo, para consternación de los fanáticos.

Y conectó un buen rodillazo contra la jaula antes de que el árbitro Keith Peterson intimidara a los fanáticos y los separara.

En un presagio de lo que vendría en el segundo asalto, Prates acortó la distancia y conectó un bonito rodillazo al cuerpo antes de conectar una buena izquierda.

Eso llevó a Edwards a intentar derribarlo, lo cual aseguró antes de avanzar hacia la espalda de Prates.

Y estuvo peligrosamente cerca de hundirse en un estrangulamiento trasero desnudo segundos antes de que terminara la ronda.

Edwards volvió a hacer muchas fintas después del reinicio y fue paciente con sus golpes.

Y demostró que sigue siendo un hábil contraataque con una izquierda desagradable por el medio.

Pero fue ese mismo disparo el que lo derribó unos momentos después.

Y Prates luego consiguió un tiro académico para cerrar el espectáculo y sellar la mayor victoria de su carrera.