Lesión de Quentin Lake: Sean McVay ofrece una actualización que suena siniestra

El profundo de los Rams, Quentin Lake, estará fuera de juego por un período de tiempo indeterminado debido a una lesión en el codo sufrida durante la victoria de los Rams sobre los Seattle Seahawks, dijo el lunes el entrenador Sean McVay.

McVay dijo que los Rams estaban esperando los resultados de un examen de resonancia magnética y una consulta con el médico del equipo, el Dr. Neal ElAttrache, antes de decidir cuánto tiempo podría estar fuera Lake, si será colocado en la reserva de lesionados o si se trata de una lesión que terminará la temporada y requeriría cirugía.

“No es bueno para nuestro capitán y líder”, dijo McVay durante una videoconferencia con periodistas. “Desanimado por él.”

Lake, capitán del equipo, ha sido una especie de Ironman en las últimas temporadas. Jugó todas las jugadas defensivas en 2024 antes de que los titulares descansaran para el final de temporada. Jugó en todas las jugadas de esta temporada antes de lesionarse el domingo en la victoria 21-19 que mejoró el récord de los Rams a 8-2, extendió su racha ganadora a cinco juegos y puso a los Rams en posesión exclusiva del primer lugar de la NFC Oeste.

Josh Wallace reemplazó a Lake en el puesto níquel el domingo.

El safety Kamren Kinchens, quien interceptó dos pases contra los Seahawks, recibió más jugadas en ausencia de Lake. El esquinero Cobie Durant también puede jugar adentro y Roger McCreary también es candidato para jugar en ese lugar cuando los Rams reciban a los Tampa Bay Buccaneers el domingo en el SoFi Stadium.

El safety Kam Curl es un veterano experimentado. Pero reemplazar el liderazgo de Lake es una tarea difícil.

“No se reemplaza un Quentin Lake”, dijo McVay. “Es muy valioso por muchas razones por lo que puede hacer, por quién es como ser humano, por la forma en que se eleva y lidera… Tendremos que descubrir qué es lo mejor que podemos hacer para nosotros.

“Creo que sería poco sincero pensar que le vas a pedir a alguien que haga las cosas de las que es capaz. Eso es lo que lo hace tan especial. Pero tengo mucha confianza en los demás”.