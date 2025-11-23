Lincoln Riley debería estar en apuros después del fracaso de la USC contra Oregon

Otro gran partido, otro gran escándalo.

Otra temporada cargada, otra temporada perdida.

Cuatro años después de que Lincoln Riley llegara a la USC en medio de llamativas promesas de devolver el programa de fútbol a la prominencia nacional, bueno, dos palabras.

Todavía esperando.

Necesitando una victoria en el estadio Autzen de Oregón el sábado para tener la oportunidad de conseguir su primer puesto en los playoffs de fútbol universitario, los Trojans una vez más se quedaron cortos, cayeron profundamente y básicamente cayeron de bruces.

Todavía esperando.

Frente a fanáticos jubilosos que rugían como alguna vez rugieron los fanáticos de la USC, Oregon utilizó una devolución de despeje de 85 yardas, una terrible penalización troyana y horribles jugadas troyanas para lograr una victoria 42-27.

Todavía esperando.

Con la victoria, es casi seguro que los Ducks, séptimos clasificados, se han ganado un lugar en los playoffs.

Con la derrota, los Trojans, clasificados en el puesto 15, definitivamente han sido eliminados por cuarta vez en las cuatro temporadas de Riley, mientras le cuelgan un número igualmente condenatorio al asediado entrenador.

Bajo el liderazgo de Riley, los Trojans tienen marca de 0-5 contra equipos del top 10.

Casi igual de malo, en cuatro años los Trojans han ganado sólo tres partidos como visitantes contra equipos que terminaron la temporada con récords superiores a .500. Antes de vencer a Nebraska a principios de este año, los Trojans de Riley no habían logrado una victoria de calidad como visitantes desde su primera temporada.

Si USC vence a UCLA el próximo fin de semana como se espera, los Trojans terminarán con un récord de 9-3 y unas buenas vacaciones en algún juego de bolos anónimo.

Y eso no será suficiente. Eso no puede ser suficiente.

Uno se pregunta cuánto tiempo la gente adinerada de la USC soportará expectativas tan fallidas, otoños tan infructuosos, tal… mediocridad.

Diablos, si UCLA puede comprar su salida del Rose Bowl, uno imagina que la USC podría comprar su salida de un entrenador de fútbol.

Sólo digo. Sólo digo, porque a estas alturas realmente no hay nada más que decir.

El entrenador de USC, Lincoln Riley, centro, camina por la banca durante la derrota por 42-27 ante Oregon el sábado. (Lydia Ely / Prensa Asociada)

USC comenzó el juego del sábado con fuerza y ​​estilo, forjando un empate a 14 en la primera jugada del segundo cuarto en una jugada engañosa que no funcionó contra Notre Dame, el receptor Makai Lemon lanzó 24 yardas a Tanook Hines para empatar el juego a 14.

Si tan solo los fanfarrones troyanos no fueran tan descuidados.

Una posesión más tarde, Malik Benson devolvió un despeje de línea 85 yardas para un touchdown para darle a Oregon una ventaja de 21-14.

Luego, al final de la primera mitad, todo se vino abajo para la USC, como siempre todo parece desmoronarse en los partidos importantes.

El colapso comenzó cuando USC pareció recuperar impulso en un intento fallido de gol de campo de 44 yardas de Atticus Sappington de los Ducks. Pero en la jugada, Desman Stephens II de los Trojans saltó la línea para imponer una penalización por conducta antideportiva. Con nueva vida, los Ducks rápidamente tomaron ventaja con un touchdown de una yarda del apoyador Bryce Boettcher para darles a los Ducks una ventaja de 28-14 con 1:52 restantes en la mitad.

Luego, USC lució aún peor en su siguiente avance cuando, en primera y gol desde la yarda 8 de Oregon, Riley inexplicablemente llamó a dos jugadas de carrera de Lemon que estaban rellenas. Los troyanos finalmente se vieron obligados a intentar un gol de campo, pero Ryon Sayeri rebotó en el poste derecho y los troyanos terminaron sin nada.

En el entretiempo, la ventaja de 14 puntos de los Ducks parecía mucho mayor y resultó que era insuperable.

Al comienzo de la segunda mitad, los Trojans mantuvieron a Oregon en cuarta y uno desde el mediocampo, robaron la siguiente posesión de los Ducks con una intercepción de Kennedy Urlacher, convirtieron su propio cuarto intento y finalmente anotaron con un pase de cuatro yardas de Jayden Maiava a Lemon para poner el marcador 28-21.

Pero luego Oregon utilizó varias carreras contundentes para preparar un pase de touchdown de 28 yardas a Kenyon Sadiq para poner el marcador 35-21 al final del tercer cuarto y eso fue todo.

Los Trojans volvieron a convertir el juego en una sola posesión con un pase de touchdown de nueve yardas a Lake McRee a principios del último cuarto, pero Oregon avanzó por el campo y anotó en otra carrera contundente de Noah Whittington para asegurar el triunfo.

Fin del juego. Fin de temporada.

Todavía esperando.