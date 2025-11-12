Lincoln Riley: el despeje falso fue “completamente legal” después de la reprimenda del Big Ten

Lincoln Riley no se echa atrás en su creencia de que la estratagema de despeje falso que USC realizó el viernes pasado en su victoria sobre Northwestern estaba perfectamente dentro de las reglas de la NCAA.

“El despeje falso fue completamente legal”, dijo Riley el martes. “Nuestros muchachos hicieron un trabajo fantástico al ejecutarlo. Y realmente no hay mucho más que decir”.

La jugada en cuestión del partido del viernes parecía ser un despeje falso normal, con USC y Northwestern bloqueados a 7 cada uno, a principios del segundo cuarto. Pero sin que Northwestern lo supiera, el tercer mariscal de campo de la USC, Sam Huard, se alineó como pateador de despeje, vistiendo el mismo número de uniforme que Sam Johnson, el pateador de despeje titular habitual de los Trojans. Huard, quien silenciosamente cambió al número 80 semanas antes, golpeó al receptor novato Tanook Hines para un primer intento, y USC anotó.

“Fue algo bien pensado por varios de los miembros de nuestro personal que participaron en ello”, dijo Riley después del partido.

A la mañana siguiente, la Conferencia de los Diez Grandes dejó claro que no lo veía así.

En un comunicado, la conferencia señaló la Regla 9 del juego de fútbol americano de la NCAA, Sección 2, Artículo 2, denominada “Tácticas injustas”, que establece que “dos jugadores que jueguen en la misma posición no pueden usar el mismo número durante el juego”.

Pero también señala que cualquier penalización por conducta antideportiva se habría aplicado cuando Johnson, el verdadero apostador, salió a despejar en la siguiente serie.

El entrenador de Northwestern, David Braun, asumió la culpa después de no haber realizado el cambio de número de Huard. Sin embargo, la USC no había cambiado el número en su lista en línea ni en sus notas semanales del juego.

La mayoría de los ex funcionarios y analistas de las reglas del fútbol han estado de acuerdo con la interpretación de los Diez Grandes. Terry McAuley, analista de NBC y exfuncionario, publicó en las redes sociales que la USC “obviamente violó las reglas”, antes de expresar su frustración porque los “fanáticos de la USC se enredaron defendiendo a su equipo”.

“Aquellos que intentan explicar que USC #80 no era una jugada en la posición de un apostador ha sido algo digno de contemplar”, escribió McAuley. “En el mejor de los casos, están siendo increíblemente pedantes. En el peor, intencionalmente tontos”.

Riley claramente siente lo contrario.

“Somos muy conscientes de las reglas”, dijo.