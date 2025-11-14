Lincoln Riley insta a la USC a aceptar la presión cuando los troyanos se enfrenten a Iowa

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Con solo tres semanas restantes en la temporada de fútbol americano universitario, Lincoln Riley se encuentra en un lugar en el que no había estado desde su primer año en la USC. Sus troyanos todavía están al alcance del playoff de fútbol universitario a mediados de noviembre. Su destino todavía está en sus manos: si ganan desde aquí, la USC debería estar en la CFP por primera vez.

Hay mucho en juego. Y Riley no le oculta ese hecho a su equipo mientras se prepara para enfrentar al No. 21 Iowa el sábado. De hecho, dice, quiere que “aprovechen” la oportunidad que se les presenta.

“El partido que se jugará este fin de semana no es lo mismo. Simplemente no lo es”, dijo Riley. “Cuanto más se gana, más importantes se vuelven y mayores son las oportunidades. Nuestro equipo es muy consciente de ello”.

La presión no siempre ha sacado lo mejor de los equipos de Riley en la USC. La temporada pasada, los Trojans desperdiciaron cinco ventajas en el último cuarto y perdieron cinco de sus últimos siete juegos de manera devastadora en la recta final. En 2023, perdieron cuatro de cinco para cerrar la temporada regular. Incluso la racha de 2022 terminó con una nota amarga en el juego por el título Pac-12 después de que USC perdiera por segunda vez ante Utah, esta vez con un lugar en los playoffs en juego.

El mariscal de campo de la USC, Jayden Maiava, lanza el balón campo abajo contra Michigan el 11 de octubre en el Coliseo. (Gina Ferazzi/Los Ángeles Times)

El camino por delante tampoco es precisamente sencillo esta temporada. Iowa cuenta con una de las mejores defensas del país y un estilo de control del balón diferente a cualquier equipo que USC haya enfrentado hasta ahora. Lane Kiffin era el entrenador de la USC cuando los Trojans ganaron por última vez como visitantes en Oregon (en 2011); desde entonces, han perdido cuatro seguidos allí. Incluso UCLA, en medio de una temporada extraña, es capaz de jugar un papel decisivo en su enfrentamiento de rivalidad.

Es un equilibrio delicado para cualquier entrenador lograrlo en un momento tan crítico de la temporada, enfatizando lo que está en juego y al mismo tiempo manteniendo a su equipo concentrado en la tarea que tiene por delante. Pero Riley caminó sobre la cuerda floja esta semana.

“Creo que lo más importante es simplemente estar donde están tus pies, estar en el momento, no ir demasiado lejos en el camino”, dijo el mariscal de campo Jayden Maiava esta semana. “Sólo concéntrate en lo que está pasando ahora mismo”.

Esto es lo que debes ver cuando el No. 17 USC se enfrente al No. 21 Iowa el sábado: