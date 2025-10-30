Lindsey Vonn dice que el regreso olímpico está impulsado por el amor por el esquí

Cuando Lindsey Vonn se retiró del esquí alpino en 2019, se convirtió en una de las esquiadoras más exitosas de la historia. Seis años después, está de regreso, con la mira puesta en competir en unos quintos Juegos Olímpicos de Invierno en febrero en Cortina d’Ampezzo, Italia.

Independientemente de cómo termine ese regreso, a Vonn no le preocupa que eso le reste valor a lo que ha logrado.

“Esto es diferente porque no tenía nada que demostrar”, dijo Vonn, de 41 años, quien subió al podio de la Copa del Mundo por primera vez desde 2019, cuando terminó segunda en las finales de la temporada superG en Sun Valley, Idaho, en marzo pasado.

“No creo que nadie recuerde el regreso de Michael Jordan. No creo que eso sea parte de su legado en absoluto”, continuó. “Ya lo logré. Ya gané. Estuve en el podio. Tengo el récord del medallista de mayor edad en una Copa del Mundo por siete años. Siento que este viaje ha sido increíble”.

La estadounidense Lindsey Vonn posa en 2019 con las medallas que ha ganado a lo largo de su carrera en la zona de meta del campeonato mundial de esquí alpino en Are, Suecia. (Marco Trovati / Prensa Asociada)

Vonn tiene tres medallas olímpicas; ganó su único oro hace 15 años. Ha ganado ocho medallas en campeonatos mundiales, pero solo una desde 2017; su último oro llegó en 2009. Pero el regreso no se trata tanto de reavivar ese pasado sino de apuntalar el presente.

“Cerré mi carrera y definitivamente me gustaría cerrar ese capítulo quizás mejor que en 2019”, dijo Vonn el martes en la Cumbre de Medios del Comité Olímpico de Estados Unidos en Manhattan. “Me siento feliz, libre. Lo hago porque me encanta. No lo hago para demostrarle nada a nadie”.

Vonn se perdió los Juegos de Invierno de 2014 debido a una lesión en la rodilla derecha que la llevó a retirarse en 2019. Pero después de una cirugía de reemplazo parcial de rodilla el año pasado, decidió que aún no había terminado.

“Después del reemplazo, supe que las cosas eran realmente diferentes”, dijo. “Mi cuerpo se sentía tan bien y seguí esforzándome cada vez más para ver de qué era capaz. Esquiar y competir parecían el siguiente paso lógico”.

La estadounidense Lindsey Vonn esquía durante una carrera superG femenina en la final de la Copa del Mundo el 23 de marzo en Sun Valley, Idaho. (Robert F. Bukaty / Prensa Asociada)

Es una esquiadora diferente a la que era cuando empezó a competir internacionalmente hace dos décadas, dijo.

“Ahora tengo mucha más perspectiva después de haber estado alejada del deporte durante seis años”, dijo. “Eso me permite competir de una manera diferente y creo que eso me da una ventaja.

“El esquí alpino tiene mucho que ver con el conocimiento acumulado. Y yo, obviamente, he acumulado mucho conocimiento porque he corrido durante mucho tiempo”.

Vonn, cuyo regreso la llevó a la portada de la revista Time de esta semana, dijo que está en la mejor forma de su carrera. Pero todavía debe ganar suficientes puntos en el circuito de la Copa Mundial de este invierno para clasificarse para los Juegos Olímpicos.

Dijo que probablemente no habría considerado competir al más alto nivel nuevamente si los Juegos del próximo febrero no estuvieran programados para Cortina, donde ganó un récord de 12 carreras de la Copa del Mundo. Logró su primero de 138 podios en la Copa del Mundo en Cortina en 2004.

“Mi objetivo siempre ha sido Cortina. Es un lugar muy especial para mí”, dijo.

La estadounidense Lindsey Vonn acelera durante una carrera de descenso de la Copa Mundial femenina de esquí alpino en Kvitfjell, Noruega, el 28 de febrero. (Gabriele Facciotti / Prensa Asociada)

“No quería fijarme eso como objetivo porque no sabía si siquiera podría competir, y mucho menos clasificarme o terminar la temporada. Una vez que entrené más y me puse en mejor forma, me dije a mí mismo que este es un objetivo alcanzable. Puedo hacerlo”.

Y si no puede, eso no desmerecerá el intento. O por lo que ha logrado.

“Estoy en paz con el lugar en el que me encuentro en mi vida”, dijo. “No necesito competir en esquí, pero definitivamente me encanta esquiar y no tengo nada que demostrar. Así que no siento que tenga mucha presión, a pesar de que mi papá dice que es la mayor presión que he tenido en toda mi vida”.